Le Samsung Galaxy S25 Edge : un smartphone ultra-fin au prix compétitif

D'après les informations rapportées par le site coréen FNNews, le Samsung Galaxy S25 Edge serait proposé en deux configurations de stockage : 256 Go et 512 Go. Les prix seraient respectivement fixés à 1,5 million de wons (environ 1 030 dollars) et 1,63 million de wons (environ 1 120 dollars) pour le marché sud-coréen.

Ces prix placeraient le Galaxy S25 Edge légèrement au-dessus du Galaxy S25 Plus, qui démarre à 999 dollars aux États-Unis, mais en dessous du Galaxy S25 Ultra. Le S25 Edge deviendrait ainsi le deuxième modèle le plus cher de la gamme Galaxy S25. Samsung appliquerait probablement cette même stratégie de prix sur tous les marchés où le téléphone sera disponible dont la France.

Rappelons que ce smartphone se distingue principalement par sa finesse. Samsung aurait pu opter pour un prix de départ beaucoup plus élevé, en espérant que les consommateurs soient suffisamment séduits par la réduction d'épaisseur et de poids pour ignorer certains compromis techniques. Toutefois, la marque semble avoir choisi une approche plus mesurée.

Des caractéristiques techniques prometteuses malgré quelques compromis

Selon plusieurs informations concordantes, le Galaxy S25 Edge embarquerait la même puce haut de gamme que les autres modèles de la série Galaxy S25, à savoir le Snapdragon 8 Elite. Il s'agirait donc d'un véritable flagship en termes de performances. Cependant, pour atteindre cette finesse exceptionnelle de 5,84 mm, Samsung a dû faire quelques concessions.

En effet, le smartphone ne disposerait que de deux caméras à l'arrière, dont un capteur principal de 200 mégapixels et un objectif ultra grand-angle, mais pas de téléobjectif. De plus, sa batterie serait plus petite que celle du Galaxy S25 standard, avec une capacité nominale de 3 786 mAh (commercialisée comme 3 900 mAh) impactant l’autonomie de l’appareil.

Le Galaxy S25 Edge serait équipé de 12 Go de RAM et d'un écran de 6,65 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, similaire à celui du modèle Plus. La recharge filaire serait limitée à 25W, ce qui est inférieur à ce que proposent certains concurrents sur le marché.

Une stratégie de lancement progressive

Samsung adopterait une approche prudente pour le lancement du Galaxy S25 Edge. Selon les rapports, la production initiale serait limitée à environ 40 000 unités. Le téléphone serait d'abord lancé sur les marchés majeurs comme la Corée du Sud et les États-Unis, avant d'être éventuellement disponible dans d'autres pays. Cette stratégie permettrait à Samsung de tester la réaction du marché face à ce smartphone ultra-fin avant d'élargir sa distribution. Le lancement officiel serait prévu pour avril 2025, avec une disponibilité en magasin à partir de mai.

Pour les précommandes, Samsung proposerait apparemment une offre permettant de doubler gratuitement l'espace de stockage à l’image des offres proposées pour le lancement des Galaxy A26, Galaxy A36 et Galaxy A56. Le téléphone serait disponible en trois coloris : bleu clair, noir et argent.