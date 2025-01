Le Samsung Galaxy S25 Ultra : une nouvelle ère pour la photographie mobile

Lors de sa conférence Unpacked organisé à San José, Samsung a officiellement levé le voile sur sa nouvelle série de smartphones Galaxy S25 dont la version Ultra est le fer de lance.

Pour proposer des clichés toujours plus beaux, le smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra est équipé d'un capteur principal grand-angle de 200 mégapixels, accompagné d'un ultra grand-angle de 50 mégapixels.

La configuration se complète par deux téléobjectifs : un premier de 50 mégapixels offrant un zoom optique 5x, et un second de 10 mégapixels avec zoom optique 3x.

Le zoom numérique est possible jusqu’à 100x. Cette configuration permet une polyvalence photographique sans précédent, avec des clichés nets et détaillés, même en conditions de faible luminosité.

Le traitement d'image s'appuie sur l'intelligence artificielle pour optimiser chaque prise de vue. Les algorithmes analysent la scène en temps réel pour ajuster automatiquement les paramètres de l'appareil photo, garantissant des résultats optimaux quelles que soient les conditions de prise de vue.

Le smartphone est capable d’enregistrer des vidéos au format LOG permettant ainsi une post-production plus cohérente avec certaines logiciels de montage vidéo, par exemple.

Une puissance de calcul démultipliée

Sous le capot, le S25 Ultra embarque le processeur Snapdragon 8 Elite For Galaxy (spécialement optimisé), associé à 12 Go de mémoire vive.

Cette configuration permet une gestion fluide du multitâche, selon la marque, et des applications gourmandes en ressources. Les options de stockage varient entre 256 Go, 512 Go et 1 To, offrant suffisamment d'espace pour les utilisateurs les plus exigeants.

Rappelons qu’il n’est toujours pas possible d’insérer une carte mémoire pour aller plus loin.

La batterie de 5000 mAh assure une autonomie prolongée, tandis que la charge rapide 45W permet de récupérer rapidement de l'énergie. La charge sans fil 15W complète les options de recharge au quotidien.

Un écran aux performances accrues

L'écran Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces affiche une résolution de 1440 x 3080 pixels avec des bords plus fins que le précédent modèle, le Galaxy S24 Ultra. La luminosité maximale atteint 2600 cd/m², selon la marque, garantissant une lisibilité optimale même en plein soleil.

Les bordures ultrafines maximisent la surface d'affichage utile, tandis que le verre Gorilla Armor 2, plus résistante que le précédent, renforce la protection contre les rayures et les chocs. On peut également compter sur un traitement antireflet du même acabit que sur l’écran du Galaxy S24 Ultra.

La fréquence de rafraîchissement peut varier entre 1 et 120 Hz, selon l’application en cours d’utilisation.

Le smartphone prend en charge le Wi-Fi 7 assurant des débits de connexion optimaux pour le streaming et le partage de fichiers. Il est également compatible NFC et Bluetooth 5.4.

Notez qu’il est accompagné d’un stylet qui se range à l’intérieur du châssis de l’appareil, permettant ainsi de prendre des notes manuscrites et de réaliser des dessins, par exemple.

Une construction premium

Le châssis en titane est toujours de mise sur le Galaxy S25 Ultra. Ce matériau, plus léger et plus résistant que l'aluminium, confère au smartphone une robustesse accrue tout en maintenant un poids contenu.

La certification IP68 garantit une résistance à l'eau et à la poussière, permettant une utilisation sereine dans toutes les conditions.

Le smartphone sera disponible en quatre coloris : Titane Bleu, Titane Noir, Titane Gris et Titane Argent. Ces teintes sobres s'accordent parfaitement avec le design épuré de l'appareil avec un positionnement haut de gamme. D’autres couleurs sont disponibles exclusivement sur le site de la marque.

Une expérience utilisateur enrichie avec Galaxy AI

Le Galaxy S25 Ultra fonctionne sous One UI 7, basé sur Android 15. Cette nouvelle version de l'interface utilisateur de Samsung intègre des fonctionnalités d'intelligence artificielle pour simplifier les interactions quotidiennes. Samsung s'engage également à fournir sept années de mises à jour, garantissant la pérennité des appareils jusqu'à Android 23.

Comme les autres mobiles Galaxy S25 et d’autres, plus anciens via une mise à jour à venir, sans que nous en connaissions les détails pour le moment, la version Ultra peut s’appuyer sur les trois piliers proposés par Samsung en matière d’intelligence artificielles : la communication à la voix naturellement, la proposition des actions pertinentes intelligentes et la possibilité de créer facilement des contenus.

Toutes ces fonctions sont regroupées au sein de Galaxy AI et viennent en plus de celles déjà disponibles sur la précédente génération.

Via la fonction Now Brief, il est ainsi possible d’obtenir des informations pertinentes sur les choses à faire (prévues) au cours de la journée.

Les résultats sportifs de votre équipe favorites sont aussi affichées sur l’écran de verrouillage via la fonction Now Bar. Idem pour les itinéraires en cours ou les informations trafic, le minuteur ou les chronomètres.

On peut également demander naturellement au système d’aider à trouver certains paramètres ou des vidéos pour préparer un voyage à l’étranger, par exemple.

Les recherches sont faites plus naturellement à la voix.

En outre, on peut également compter sur des fonctions de retouche audio avec, la possibilité de moduler 6 effets sonores (voix, musique, vent, bruit, foule ou nature) pour n’extraire que l’essentiel. Une fonction de montage automatique via IA est aussi proposée.

Le smartphone, avec des séquences choisies, s’occupe de monter automatiquement une vidéo complète qui peut être ensuite ajustée. Notez aussi la possibilité de choisir les meilleurs visages de plusieurs personnes d’un groupe pour qu’ils apparaissent sous leur meilleur jour.

Concernant les aides à l’écriture, en sélectionnant un texte, on peut demander une correction orthographique, un changement de style d’écriture, une synthèse des idées et la transformation de la mise en forme (sous la forme d’un tableau, par exemple).



Enfin, pour ce qui est des outils de création, on peut demander la génération d’une image depuis une autre image, en réalisant un prompt ou en dessinant puis en écrivant une description de ce que l’on souhaite. Les réalisations de stickers aidées par l’intelligence artificielle est également possible.

Disponibilité et prix du smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra

Le smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra est disponible en précommande jusqu’au 7 février pour un prix de 1469 euros pour la version 256 Go, 1589 euros pour avoir 512 Go et 1829 euros pour la configuration avec 1 To d’espace de stockage interne. Pendant cette période, Samsung propose le doublement de l’espace mémoire interne pour tout achat.