Pixel 10a : où se trouve la meilleure promo pour le nouveau Google ?

Entre bonus de reprise, cashback et services de proximité, nous avons comparé les offres d'Amazon, Boulanger et la Fnac, et il y a moyen de s'en sortir avec une bonne affaire pour ce smartphone abordable.

Abordable, il l'est, car malgré sa fiche qui lorgne très facilement sur le haut de gamme, son prix est affiché à 549 €, et on peut atteindre les 449 € voire moins dès à présent.

Le match des enseignes : 100 € de bonus ou prix cassé ?

Pour le lancement du Google Pixel 10a, les stratégies diffèrent légèrement selon les marchands. Voici où se cachent les meilleures opportunités pour ce nouveau membre de la famille des mobiles Google.

1. Amazon

C'est l'option la plus simple. Amazon propose le Pixel 10a à son prix officiel de 549 €, mais inclut un bonus de reprise de 100 € extra (en plus de la valeur de votre ancien smartphone).

Le petit plus : Le paiement en 4X sans frais via PayPal et la livraison garantie le jour de la sortie, le 5 mars.

2. Boulanger

C'est le choix du service rapide et en magasin. Idéal pour ceux qui veulent un accompagnement physique. Comme Amazon, Boulanger propose les 100 € de bonus reprise, mais aussi un paiement en plusieurs fois sans frais et 20 % de remise sur les accessoires.

Le petit plus : Vous pouvez rapporter votre ancien mobile en magasin pour déduire immédiatement le montant de votre achat. Le retrait en Click & Collect 1h après la sortie officielle est un argument de poids.

3. La Fnac, le choix de la sérénité et des avantages adhérents

Si vous préférez un accompagnement de proximité comme avec Boulanger, la Fnac est une autre excellente option. En plus du bonus de reprise de 100 € (utilisable immédiatement en magasin), l’enseigne mise sur ses services exclusifs. Vous pouvez précommander en ligne et choisir le retrait gratuit en magasin dès le jour de la sortie pour éviter toute attente.

Le petit plus : Les adhérents Fnac+ cumulent souvent des euros sur leur cagnotte lors des opérations spéciales. De plus, l'enseigne offre actuellement 3 mois d'abonnement à Deezer Premium pour tester la qualité sonore du Pixel 10a.

Un concentré de technologies à prix malin

Peu importe le marchand choisi, les specs du Pixel 10a restent les mêmes, car il s'agira de la version française : processeur Tensor G4, batterie de 5 100 mAh et surtout 7 ans de mises à jour garanties. C'est un investissement sur le très long terme.