Samsung dévoile les Galaxy S26 et S26+ : design adouci et IA proactive

À retenir Les Galaxy S26 et S26+ adoptent un design adouci avec des formes arrondies.

avec des formes arrondies. Le Galaxy S26 a un écran de 6,3 pouces , tandis que le S26+ dispose d'un écran de 6,7 pouces .

, tandis que le S26+ dispose d'un écran de . Les deux modèles intègrent le processeur Exynos 2600 et 12 Go de RAM.

et 12 Go de RAM. La photographie est améliorée avec un capteur principal de 50 mégapixels et un zoom optique x3.

et un zoom optique x3. Les précommandes commencent le 25 février 2026, avec des prix à partir de 999 euros.

Après deux années centrées sur l'intelligence artificielle, Samsung rétablit un équilibre en mettant également en avant les innovations matérielles, notamment en photographie, affichage et conception.

Un design unifié aux formes plus douces

La gamme Galaxy S26 adopte un langage visuel commun avec des angles plus arrondis et des formes adoucies pour améliorer la prise en main, y compris le modèle plus haut de gamme, le Galaxy S26 Ultra qui marquait jusqu’ici ses différences.

Le Galaxy S26 propose désormais un écran de 6,3 pouces en résolution Full HD+, contre 6,2 pouces pour la génération précédente, tandis que le S26+ conserve sa dalle de 6,7 pouces en résolution Quad HD+.

Les deux modèles abandonnent le titane au profit d'un cadre en aluminium Armor de nouvelle génération et intègrent du verre Gorilla Glass Victus 2 sur les faces avant et arrière.

Samsung propose quatre coloris chez tous les distributeurs (noir, violet, bleu et blanc) ainsi que deux teintes exclusives sur son site officiel (or rose et argent). La certification IP68 garantit la résistance à l'eau et à la poussière sur les deux appareils.

L'Exynos 2600 et l'IA agentique au cœur de l'expérience

D'après la marque, les Galaxy S26 et S26+ embarquent le nouveau processeur Exynos 2600, premier chipset Samsung gravé en 2 nanomètres, associé à 12 Go de mémoire vive. Ces smartphones fonctionnent sous One UI 8.5, qui introduit le concept d'IA agentique : l'intelligence artificielle fonctionne désormais en arrière-plan pour anticiper les besoins de l'utilisateur.

La fonction Now Nudge propose des raccourcis contextuels, comme suggérer un lien vers des photos pertinentes lorsqu'un contact les demande par messagerie ou signaler un conflit d'agenda dans une conversation. Now Bar affiche une barre dynamique sur l'écran de verrouillage avec des actions adaptées au contexte, tandis que Now Brief rappelle les événements non enregistrés dans l'agenda (Samsung, même s’il est possible de le synchroniser avec d’autres agendas).

En outre, la fonctionnalité « Entourer pour rechercher » permet désormais de réaliser plusieurs recherches simultanées sur une même image, par exemple pour identifier séparément les différents éléments d'une tenue vestimentaire.

Une fonction future permettra à l'IA d'exécuter des tâches complexes en arrière-plan, comme commander un Uber en se basant sur l'agenda, tout en laissant l'utilisateur continuer ses activités.

Photographie améliorée et stabilisation vidéo avancée

Les Galaxy S26 et S26+ intègrent un capteur principal de 50 mégapixels et un téléobjectif avec zoom optique x3. Selon Samsung, ces modèles proposent un zoom de qualité optique x2, un zoom optique x3 et un zoom numérique pouvant atteindre x30.

La nouvelle fonction de stabilisation « Verrouillage Horizontal » s'intègre au mode « Super Stabilité » et verrouille l'horizon en temps réel lors de l'enregistrement vidéo et ce jusqu’à 360 degrés. Rappelons que cette fonction était déjà présente sur le Vivo X80 Pro que nous avons pu prendre en main.

En plus, sur les nouveau S26 et S26+, les capacités d'édition s'enrichissent avec la retouche par dictée, qui permet de modifier des photos en langage naturel via commande vocale ou texte. Dites simplement : « change la couleur des cheveux de la personne qui porte un pull rouge » et l’outil se charge automatiquement de corriger l’image selon vos désirs.

En outre, la gomme audio s'étend désormais aux contenus de plateformes de streaming comme YouTube ou Instagram en plus des vidéos enregistrées dans la galerie du smartphone, tandis que la fonction de scan de documents est devenue plus « intelligent » supprimant automatiquement les éléments perturbateurs, tel qu'un doigt dans le cadre, par exemple.

Sécurité renforcée par l'intelligence artificielle

Samsung intègre de nouvelles protections basées sur l'IA pour sécuriser les communications. Le filtrage des appels permet au système de converser avec un numéro inconnu afin d'identifier l'appelant et la raison de son appel avant que l'utilisateur ne décroche.

La protection contre les escroqueries, développée en collaboration avec Hiya, avertit en temps réel si un appel provient d'un escroc potentiel. Les deux modèles sont compatibles Wi-Fi 7 et 5G pour garantir une connectivité optimale.

Batteries généreuses et charge rapide

Le Galaxy S26 embarque une batterie de 4300 mAh avec charge filaire de 25 Watts, tandis que le S26+ dispose d'une capacité de 4900 mAh et supporte la charge filaire à 45 Watts. D'après le fabricant, les deux smartphones sont compatibles Qi 2 Ready, mais nécessitent des coques équipées d'aimants pour bénéficier d'une charge par induction efficace, comme la précédente génération.

Disponibilité et prix

Les précommandes du Galaxy S26 et du S26+ débutent le 25 février 2026 et se poursuivront jusqu'au 10 mars à 23h59, avec une commercialisation prévue à partir du 11 mars. Selon Samsung, le Galaxy S26 est proposé à 999 euros en version 256 Go et à 1199 euros pour 512 Go d’espace de stockage, tandis que le Galaxy S26+ démarre à 1269 euros pour 256 Go et 1469 euros pour 512 Go.

Une offre de lancement permet de doubler la capacité de stockage (512 Go au prix de 256 Go) pour les précommandes effectuées durant cette période. En outre, notez qu’une Mystery Box d'une valeur d'environ 400 euros est également disponible en quantité limitée pour les premiers acheteurs chez certains partenaires.