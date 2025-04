Le Samsung S25 Ultra : une promo sur le meilleur smartphone de ce début d'année

La gamme Galaxy S chez Samsung regroupe les meilleurs smartphones en matière de design, de performances et de technologie avancée. Au sein même de cette section, il existe une sous-catégorie encore plus haut de gamme : les Galaxy S Ultra.

Le meilleur smartphone disponible chez Samsung

Parmi les smartphones les plus développés du marché, le Samsung Galaxy S25 Ultra se démarque à bien des égards, à commencer par son écran équipé de la technologie Dynamic AMOLED 2X, Ce dernier vous offre une luminosité et une colorimétrie exceptionnelles, ce même en plein soleil.

En cas de chute, Samsung a pensé à tout et équipé son bijou du verre le plus puissant jamais conçu pour un Galaxy, le tout renforcé par le verre d'affichage Corning Gorilla Armor 2.

Grâce à cette offre, profitez du Samsung Galaxy S25 Ultra à moins de 1000€.

Des fonctionnalités exclusives

Le Samsung Galaxy S25 Ultra embarque des fonctionnalités disponibles uniquement chez le fabriquant sud coréen. Notamment l'intelligence artificielle Galaxy AI, équipée d'un assistant vocal à l'aide de Bixby et Gémini répondant à toutes vos questions et vous aidant à vous organiser et à travailler.

À l'aide de Galaxy AI, découvrez l'outil "Now Brief" fournissant des résumés personnalisés de vos journées incluant des suggestions d'activité en fonction de vos habitudes, de votre emploi du temps et de la météo.

Le stylet S Pen est également compris avec votre smartphone, parfait pour une utilisation créative ou personnelle, il offre une vraie plus value à votre téléphone.

Pas forcément propre à Samsung, vous pourrez tout de même accéder aux dernières fonctions de l'IA, comme les recherches intuitives avec entourer pour chercher, permettant de faire des recherches à partir d'une image photo, d'une vidéo ou d'un texte. Mais aussi, la gomme audio pour supprimer les bruits parasites et améliorer la qualité sonore de vos vidéos.

Une promo à ne pas rater

Sa batterie dernière génération équipée de la technologie mDNIe vous permettra de visionner jusqu'à 31 heures de vidéos avant un épuisement de la batterie. Vous disposerez également de 12 Gb de mémoire vive et jusqu'à 1TB de stockage en fonction du modèle choisi.

Amazon propose une offre à 989,90€ et il ne reste que 4 Samsung Galaxy S25 Ultra disponible alors ne tardez pas !