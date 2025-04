Le successeur du meilleur smartphone au monde… moins cher que son prédécesseur !

Ne vous y méprenez pas. Le Honor Magic 7 Pro fait peut-être moins de bruit que le Honor Magic Pro 6, mais c'est bien le smartphone le plus puissant d'Honor. En même temps, il faut dire que le 6 était un champion en matière de performance dans plusieurs domaines.

Preuve à l'appui, il se positionnait en tête du classement dans de nombreuses catégories sur Dxomark telles que : écran, appareil photo et batterie.

Le dernier bijou de chez Honor

Le Honor Magic 7 Pro est le dernier smartphone sorti chez Honor. C'est le produit le plus abouti du constructeur chinois. Il est un concentré des dernières innovations et technologies développées par le groupe.

À commencer par sa batterie de 5720 mAh équipée de la puce HONOR E2 spécialement conçue pour optimiser la gestion de l'énergie et veiller à la santé de votre batterie. De quoi vous laisser une grande autonomie, même lors d'une utilisation intensive. Ce smartphone est également compatible avec la charge rapide à 100W.

Si vous souhaitez regarder des films ou des séries sur votre smartphone. L'écran AMOLED incurvé de 6,8 pouces du Honor Magic 7 Pro et sa définition en 1200 x 2800 devraient vous plaire. Et pour une immersion totale dans vos programmes favoris, Honor vous propose un système audio jusqu'à 10 fois plus élevé que celui du marché traditionnel.

Le gros point fort du Honor Magic 7 Pro est son équipement photo. Ce modèle comprend un capteur principal et un capteur ultra grand-angle (122°) tous deux de 50 Mpx et un téléobjectif de 200 Mpx avec un zoom optique 3x et un zoom numérique 100x.

L'intelligence artificielle s'invite à la fête

Il y a un domaine où ce nouveau modèle Honor se distingue particulièrement de son prédécesseur : l'intelligence artificielle.

Que ça soit pour réduire votre fatigue oculaire, ou l'optimisation de vos photos, un système de détection anti "deepfake", un outil de traduction en direct ou Gemini. L'IA vous accompagne à tout moment avec le Honor Magic Pro 7.

Des fonctionnalités de retouches grâce à l'intelligence artificielle. Si vous aimez bidouiller vos photos et souhaitez les bonifier après les avoir prise vous pourrez par exemple améliorer la qualité de résolution d'image ou prolonger les bords.

Pourquoi choisir le Honor Magic 7 Pro ?

Le petit plus disponible avec ce modèle, c'est l'assurance de réaliser un investissement à long terme. Car oui, i il a un coût, ce qui est normal pour un smartphone très haut de gamme. Mais vous profiterez de 7 ans de mise à jour Android OS et de sécurité garantie par Honor.

Le Honor Magic 7 Pro dispose d'un écran protégé par le HONOR NanoCrystal Shield résistant aux rayures et aux chocs divers. Pour finir il est résistant à l'eau et à la poussière et certifié IP69K et IP68.

Où profitez de cette offre ?

Ce smartphone est actuellement disponible d'occasion sur Rakuten à seulement 699€. Il n'a jamais été utilisé et est vendu avec une "protection acheteur gratuit" ce qui promet un achat en toute sérénité.