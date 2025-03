Le tout nouveau Galaxy A26 passe déjà sous la barre des 300 € avec ce code promo

Chaque année, la sortie des Galaxy A suscite une attente soutenue des consommateurs et des experts du secteur. Il faut dire que si le milieu de gamme a parfois été délaissé au profit des modèles d’entrée de gamme ou des flagships, Samsung essaye de changer la donne en proposant des smartphones bien plus compétitifs. Et force est de constater que les nouveaux Galaxy A26, A36et A56 sont de véritables pépites.

Des caractéristiques techniques solides

Pour le Galaxy A26 5G, Samsung a misé sur une stratégie ambitieuse pour séduire les utilisateurs en quête d’un bon rapport qualité-prix. L’un des principaux arguments de cette nouvelle gamme réside dans une longévité accrue, avec :

6 ans de mises à jour logicielles , un engagement rare sur cette gamme tarifaire, garantissant une expérience fluide et sécurisée sur le long terme.

, un engagement rare sur cette gamme tarifaire, garantissant une expérience fluide et sécurisée sur le long terme. Un écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec un rafraîchissement de 120 Hz sur tous les modèles, pour une navigation ultra-fluide, idéale pour le streaming et le gaming.

avec un rafraîchissement de sur tous les modèles, pour une navigation ultra-fluide, idéale pour le streaming et le gaming. Une autonomie optimisée, permettant une utilisation confortable pendant plus d’une journée en usage classique.

L’intelligence artificielle s’invite dans le milieu de gamme

Samsung marque un tournant en intégrant des fonctionnalités boostées par l’IA, jusque-là réservées aux modèles haut de gamme. Parmi les nouveautés marquantes :

« Meilleure Pose », un outil qui corrige automatiquement les imperfections des photos, comme un sujet aux yeux fermés.

L’interface One UI 7, identique à celle des Galaxy S25, offrant une expérience utilisateur plus intuitive et personnalisée.

L’interface One UI 7, identique à celle des Galaxy S25, offrant une expérience utilisateur plus intuitive et personnalisée. Avec ces avancées, Samsung repositionne ses Galaxy A comme des alternatives très attractives, combinant performances modernes et prix maîtrisé.

Le Galaxy A26 est le plus abordable, avec quelques concessions sur la vitesse de charge et les matériaux, mais un design soigné qui reste agréable en main.

Où se procurer le nouveau Galaxy A26 ?

Actuellement, sur Rakuten en partenariat avec Boulanger, avec le code RAKUTEN20, vous pouvez faire baisser le prix du Galaxy A26 sous les 300 €. L'appareil est proposé avec 2 ans de garantie et il est possible de le retirer en magasin Boulanger ou de le faire livrer. Vous pouvez également payer en plusieurs fois cet achat.

Samsung redonne ses lettres de noblesse au milieu de gamme avec cette génération Galaxy A, qui bénéficie enfin des innovations des modèles premium. Le choix entre A56, A36 et A26 se fera donc surtout en fonction du budget et des petits plus qui comptent pour vous.