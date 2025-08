Le Xiaomi 14T, un excellent smartphone haut de gamme disponible à prix choc

Le Xiaomi 14T à prix cassé : un bon plan à saisir sur Rakuten

En ce moment, le Xiaomi 14T 256 Go Noir titane fait l’objet d’une promotion exceptionnelle sur Rakuten. Le smartphone haut de gamme de la marque chinoise y est affiché à seulement 379,90 € au lieu de 451,99 €. Cette réduction de 72 € représente 15 % d’économie sur un appareil mobile dernier cri. Le bon plan vous intéresse, mais vous préférez étaler les dépenses ? Pas de problème. Le paiement échelonné reste possible via PayPal avec 4 mensualités de 94,98 €.

À côté de cela, une autre option existe pour les budgets plus serrés : le reconditionné. Sur Rakuten, vous trouverez des modèles comme neuf dès 355 €, voire en très bon état à partir de 310 €. Un excellent moyen d’accéder au Xiaomi 14T à moindre coût en vue de la rentrée.

Enfin, n’oublions pas de préciser que le smartphone bénéficie de la garantie fabricant Xiaomi de 2 ans. La protection de Rakuten promet par ailleurs un achat sécurisé sur le reconditionné grâce à la formule « Satisfait ou remboursé ». Avec de telles conditions, vous pouvez passer commande sans inquiétude. Cerise sur le gâteau : la livraison en 2 à 5 jours ouvrés est gratuite pour les modèles neufs.

À noter : si vous préférez la version Gris titane du Xiaomi 14T, sachez qu’elle est disponible à -12 % sur Rakuten, soit 394 € ou 98,50 € en 4 fois.

Focus sur le Xiaomi 14T, un smartphone apprécié des utilisateurs

Sorti en septembre 2024, le Xiaomi 14T s’impose comme l’un des smartphones les plus populaires du moment. L’atout majeur de ce modèle 5G, c’est son système photographique développé en partenariat avec Leica. À l’arrière, vous retrouverez :

un objectif principal 50 Mpx avec capteur Sony IMX906 ;

un téléobjectif 50 Mpx ;

un ultra grand-angle 12 Mpx .

À l’avant, la caméra selfie 32 Mpx garantit des autoportraits réussis en toute circonstance. De quoi réaliser des clichés exceptionnels. Côté performance, le Xiaomi 14T embarque un processeur MediaTek Dimensity 8300-Ultra. Cette puce nouvelle génération assure une fluidité parfaite pour le gaming, le streaming ou l’utilisation intensive d’applications. En complément, la configuration inclut 12 Go de RAM et 256 Go de stockage pour des temps de chargement éclair.

Mais ce n’est pas tout. L’écran AMOLED de 6,67 pouces vaut vraiment le détour. Pour vous offrir une expérience visuelle immersive, il présente une résolution de 2 712 x 1 220 pixels, un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une luminosité maximale de 4 000 nits. En matière de caractéristiques, il convient aussi de mentionner :

la batterie longue autonomie de 5 000 mAh avec charge rapide 67 W ;

la résistance aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière validée par la certification IP68.

Enfin, parlons design. Fabriqué en alliage d’aluminium 6M13 haute résistance, le Xiaomi 14T se montre élégant. Mesurant 7,8 mm d’épaisseur et pesant 195 g, il est en plus fin et léger. Évidemment, cette construction soignée ne sacrifie rien à la robustesse du smartphone.

