Le Xiaomi 15 Ultra n'atteint pas le top 10 du classement photo DxOMark malgré ses atouts

Le Xiaomi 15 Ultra est équipé d’un imposant bloc photo, fruit de la collaboration continue entre le fabricant chinois et la marque allemande Leica. Cette alliance, désormais bien établie, permet à Xiaomi de bénéficier de l'expertise optique de Leica pour optimiser le rendu des clichés.

À l’image de son prédécesseur, le Xiaomi 14 Ultra, ce nouveau modèle arbore un design reconnaissable avec son large module photo circulaire protégé par un verre anti-reflet spécialement conçu pour améliorer les conditions de prise de vue.

Une fiche technique des plus solides

L'arsenal photographique du Xiaomi 15 Ultra s'avère particulièrement complet avec quatre capteurs distincts. Le module principal utilise un capteur Sony LYT-900 de 50 mégapixels au format 1 pouce, associé à une ouverture f/1,63 et bénéficiant d'une stabilisation optique (OIS).

Ce type de capteur, parmi les plus grands disponibles sur le marché mobile, promet théoriquement une meilleure captation de la lumière et une profondeur de champ plus prononcée.

Le dispositif comprend également un ultra grand-angle de 50 mégapixels permettant de capturer des scènes plus larges, ainsi que deux téléobjectifs complémentaires. Le premier, équivalent à une focale de 70 mm, dispose d'un capteur de 50 mégapixels stabilisé optiquement.

Le second, plus ambitieux encore, propose un capteur de 200 mégapixels avec stabilisation optique pour une focale équivalente à 100 mm. Cette configuration polyvalente s'accompagne d'algorithmes de traitement d'image enrichis par l'intelligence artificielle, selon les informations communiquées par Xiaomi.

Des résultats DxOMark en deçà des attentes

Malgré ces caractéristiques techniques prometteuses, les tests réalisés par le laboratoire indépendant DxOMark aboutissent à un score global de 153 points. Ce résultat place le Xiaomi 15 Ultra à la 13ème position du classement général, loin derrière le leader actuel, le Huawei Pura 70 Ultra, qui culmine à 163 points. Les Google Pixel 9 Pro XL et Honor Magic 6 Pro complètent le podium avec 158 points chacun.

Cette position relativement modeste peut surprendre au regard des spécifications annoncées par la marque. L'écart avec les appareils de tête s'explique par plusieurs facteurs identifiés lors des tests approfondis menés par DxOMark. Rappelons que ces évaluations s’appuient sur de nombreux aspects de la performance photographique dans diverses conditions et, pour ce smartphone, révèlent à la fois des forces indéniables et des faiblesses notables.

Un champion incontesté du zoom téléphoto mais des limitations

Le point fort majeur du Xiaomi 15 Ultra réside dans ses capacités de zoom. Selon DxOMark, le smartphone excelle particulièrement dans ce domaine, notamment pour les grossissements importants. Cette performance lui vaut la meilleure sous-note jamais attribuée dans cette catégorie, avec un impressionnant score de 169 points. Cette prouesse technique démontre l'efficacité de la configuration à double téléobjectif adoptée par Xiaomi.

Les évaluateurs soulignent également la qualité générale des clichés, caractérisés par des couleurs naturelles et une bonne précision dans la restitution des détails et des textures. Ces qualités fondamentales témoignent de la maturité du traitement d'image développé conjointement avec Leica, qui privilégie un rendu fidèle plutôt qu'une accentuation artificielle des couleurs.

Plusieurs faiblesses viennent néanmoins tempérer ces qualités et expliquent le positionnement du Xiaomi 15 Ultra dans le classement. DxOMark pointe notamment une tendance à produire des tons trop chauds en conditions de faible luminosité, donnant aux images un aspect moins naturel. Cette caractéristique, potentiellement liée aux algorithmes de traitement, affecte la fidélité des couleurs dans certaines situations.

Les testeurs relèvent également des difficultés de mise au point lors de la photographie de groupes, attribuées à une profondeur de champ réduite. Cette limitation peut s'avérer problématique pour les portraits à plusieurs, où l'ensemble des sujets n'apparaît pas avec la même netteté.

Le rendu présente par ailleurs des artefacts visuels, principalement sous forme de ghosting (images fantômes) et de reflets parasites. Ces défauts surviennent même lorsque la source lumineuse ne figure pas directement dans le cadre de la photo, ce qui suggère des imperfections dans le traitement optique ou logiciel des images.

Des performances vidéo en retrait

Le compartiment vidéo constitue l'autre point faible majeur du Xiaomi 15 Ultra selon DxOMark. En conditions de faible luminosité, le smartphone perd en finesse de détail et en précision des textures comparativement à ses concurrents directs. Des problèmes d'exposition et de colorisation viennent également affecter la qualité des séquences filmées dans ces conditions difficiles.

Ces limitations en vidéo contribuent significativement à faire baisser la note globale du dispositif. Elles illustrent la difficulté persistante pour les fabricants de maintenir un niveau de qualité homogène entre photographie et vidéographie, particulièrement dans des environnements peu éclairés.

Une progression malgré tout par rapport à la génération précédente

Malgré son positionnement en dehors du top 10, le Xiaomi 15 Ultra marque une progression par rapport à son prédécesseur. Le Xiaomi 14 Ultra, lancé en 2024, avait obtenu un score de 149 points chez DxOMark. L'amélioration de 4 points témoigne des efforts continus de la marque pour perfectionner son offre photographique.

Face à une concurrence particulièrement féroce, notamment de la part de Huawei qui domine actuellement le classement, et de Google qui s'appuie sur sa maîtrise du traitement logiciel, Xiaomi devra néanmoins résoudre les faiblesses identifiées pour espérer atteindre le podium lors des prochaines générations de smartphones.