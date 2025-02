Le Xiaomi 15 Ultra, un smartphone très haut de gamme en approche

Le prototype du Xiaomi 15 Ultra confirme l'intégration du processeur Snapdragon 8 Elite, une information validée par la présence du GPU Adreno 830 dans les données de benchmark.

Les premiers tests rendus publics révèlent des performances notables avec des scores de 635 en précision simple et 630 en précision moyenne, complétés par un score quantifié de 1,455. L'appareil testé embarque également 16 Go de mémoire vive et fonctionne sous Android 15, suggérant une optimisation poussée du système d'exploitation.

Un système photo polyvalent

Comme son prédécesseur, le Xiaomi 14 Ultra, ce nouveau modèle mise beaucoup sur sa configuration photographique. Ains, le Xiaomi 15 Ultra embarquerait un capteur Sony Lytia LYT-900 de type 1 pouce, accompagné d'un téléobjectif périscope Samsung ISOCELL HP9 de 200 mégapixels.

Cette configuration serait enrichie par un module zoom courte focale Sony IMX858 de 50 mégapixels et un ultra grand-angle Samsung ISOCELL JN5 de même définition. Cette association de capteurs promet une polyvalence photographique étendue.

Technologies d'affichage et autonomie

L'écran AMOLED en définition QHD+ adopte un taux de rafraîchissement de 120 Hz, visant à offrir une expérience visuelle fluide. La batterie de 6 000 mAh représente une capacité conséquente pour un smartphone de cette catégorie.

Le système de charge se montre particulièrement versatile avec une puissance de 90W en filaire et 50W en sans fil, permettant des recharges rapides selon les situations d'usage.

La présentation officielle pour les marchés mondiaux est prévue lors du MWC 2025 de Barcelone qui ouvrira ses portes à partir du 3 mars.