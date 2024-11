Les smartphones de cette gamme possèdent les meilleurs écrans du monde

L'écran c'est une caractéristique technique qui n'est pas toujours l'enjeu premier chez les consommateurs, pourtant c'est l'élément qui conditionne le plus l'expérience d'utilisation.

La luminosité, la densité de pixel, le taux de rafraichissement, les variations de couleurs, la résolution... Autant d'enjeux qui vont décider du niveau d'immersion et de satisfaction des utilisateurs sur smartphone.

Le site DxOmark, qui évalue les capacités de chaque smartphone, a récemment remis à jour son classement des meilleurs écrans et on y a découvert que toute une nouvelle gamme monopolisait le podium. On s'est dit qu'il fallait vous en parler car avec le Black Friday, ils sont à des prix plus qu'abordable.

Et les champions de la catégorie écran sont...

Fraichement commercialisée entre mi-août et début septembre, la gamme qui détient les meilleurs notations concernant les écrans est celle des Pixel 9.

En effet, les Google Pixel 9 Pro XL, Google Pixel 9 Pro et Google Pixel 9 sont respectivement le top 1, top 2 et top 4 des meilleurs écrans du monde. Les Pixel 9 Pro XL et Pixel 9 Pro sont même égalités au niveau de la note, le Google Pixel 9 Pro Fold, suit un peu derrière (top12) mais avec une très bonne note également. Seul le Honor Magic 6 Pro, top 3, concurrence cette gamme.

Il y a bien une raison derrière ces capacités d'écran hors-normes. Google Pixel se fait progressivement une place de plus en plus importante dans le marché des smartphones grâce à ses innovations.

C'est une de ces innovations, la technologie Actua, développée et commercialisée par Google dès la série Pixel 8, qui font de ces modèles ceux ayant la meilleure qualité écran. Les Pixel 9 Pro et 9 Pro XL détiennent même une version Super Actua, encore supérieure.

Ces écrans sont conçus pour offrir des couleurs naturelles et fidèles à la réalité, même lors de la visualisation de contenus Ultra HDR sous une lumière directe. La version Super Actua, grâce à la technologie LTPO, permet une gestion plus efficace de la consommation d'énergie en adaptant le taux de rafraîchissement en fonction du contenu affiché.

Car en plus de bénéficier des dernières innovations technologiques, tous les Pixel 9 détiennent un taux de rafraichissement jusqu'à 120 hz, une protection maximale contre les rayures et un taux de DPI très dense.

En bref, les écrans Google Pixel garantissent une expérience immersive, une meilleure efficacité énergétique (et donc une meilleure autonomie), une robustesse et un affichage fluide, clair et adaptatif.

Si vous ajoutez à cela, toutes les autres qualités que possèdent les modèles Pixel 9, vous obtenez une des meilleurs gamme de smartphone au monde :

Intelligence artificielle intégrée (traduction instantanée, retouche photo...)

Un capteur photographique et vidéo boosté

Une autonomie de 24h

Une processeur surpuissant

Enfin, si ces smartphones sont de catégorie haut de gamme ils ne sont pas pour autant hors de votre portée...

Un prix doux pour le Black Friday

Pour le Black Friday, ces Pixel sont disponibles pour moins cher que d'habitude. Sur les widgets, nous vous avez mis des prix différents mais les moins chères sont indiqués tout en bas de l'article.

Ainsi vous pouvez retrouver :

Le Google Pixel 9 à partir de 690€ pour un prix initiale de 899€.

pour un prix initiale de 899€. Le Google Pixel 9 Pro à partir de 990 pour une tarif de base à 1099€.

pour une tarif de base à 1099€. Le Google Pixel 9 Pro XL à partir de 900€ pour un tarif de base à 1199€.

C'est le Google Pixel 9 Pro XL qui bénéficie de la promotion la plus importante en ce moment. C'est le moment d'en profiter, vous ne pourrez pas être déçus.