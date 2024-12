Livré avant Noël : dites adieu à votre ancien iPhone grâce à cette offre reconditionnée à ne pas manquer avec un code promo !

La pratique du reconditionnement est désormais ancrée dans notre société, et cela pour de nombreuses raisons allant de la démarche écologique jusqu’au pouvoir d’achat qui nous pousse à trouver des façons toujours plus pratiques et moins chères pour acquérir un smartphone.

Quand il est possible d’allier les deux, c’est encore mieux, et c’est donc là qu’intervient le reconditionnement. En France, l’entreprise championne est CertiDeal. Il faut dire qu’elle propose un service avec de nombreuses options, de prix plutôt bas pour le marché, et en plus le reconditionnement est entièrement fait en France.

C’est le cas pour l’iPhone 15 Plus que nous pouvons trouver à 700 €, soit avec une grosse réduction pour ce smartphone sorti l’année dernière à plus de 1000 € !

La fiche technique de l'iPhone 15 Plus

Écran : Super Retina XDR OLED 60 hz, de 6,7 pouces

Super Retina XDR OLED 60 hz, de 6,7 pouces Processeur : Puce Apple A16 Bionic

Puce Apple A16 Bionic RAM : 6 Go

: 6 Go Caméra principale : 48 MP

48 MP Caméra avant : 12 MP

12 MP Batterie : 4912 mAh

L’iPhone 15 Plus sort des sentiers battus d’Apple avec son grand écran OLED, une caractéristique encore rare pour un modèle non Pro de la marque. Sous le capot, on retrouve la puissante puce A16 Bionic, avec ses performances caractéristiques de la marque, et une autonomie qui tient vraiment la distance quand on la pousse dans ses retranchements.

Ce combo en fait un choix idéal pour les gamers et les amateurs de streaming, offrant fluidité et endurance pour profiter pleinement de vos sessions, même les plus longues. Si vous cherchez un iPhone qui combine performances haut de gamme et confort visuel, ce modèle est taillé sur mesure !

Quelle offre pour l’iPhone 15 Plus en ce moment chez CertiDeal ?

L’iPhone 15 Plus est disponible pour 700 € chez CertiDeal, une très belle réduction étant donné qu’il s’agit d’un modèle sorti l’année dernière à plus de 1000 €. Cela veut dire qu’il recevra encore des mises à jour pendant de nombreuses années, garantissant un investissement sur le long terme.

Même du côté de CertiDeal, puisque vous avez une garantie de 2 ans, et il est même possible d’étendre cette garantie jusqu’à 3 ans. En plus de cela, vous pouvez faire poser des protections et changer la batterie, et pour Noël avec le code NOEL15, vous obtenez 15 € de réduction et une livraison garantie avant Noël.