Marre des smartphones trop grands ? Cet iPhone 12 Mini reconditionné est fait pour vous !

L’iPhone 12 Mini revient aujourd’hui dans une version reconditionnée particulièrement abordable pour celles et ceux qui veulent un smartphone compact. À un peu plus de 140 €, nous vous le recommandons chaudement en cette période de Black Friday !

Rémi Deschamps - publié le 24/11/2025 à 17h45
L'iPhone 12 Reconditionné
 

Un iPhone compact, fonctionnel et moins cher grâce au grade “Dur à Cuire”

Certideal propose actuellement l’iPhone 12 Mini 64 Go à 141,39 € dans sa version « Dur à Cuire », soit 30 % de réduction par rapport aux modèles reconditionnés standard. Cette appellation signifie que l’état esthétique peut présenter des défauts visibles (rayures, marques, écran touché), mais que toutes les fonctionnalités sont 100 % opérationnelles.

L’appareil est livré avec chargeur, débloqué tous opérateurs, garanti 24 mois et satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Pour consulter la fiche complète du modèle, rendez-vous sur notre page dédiée : iPhone 12 Mini.

L’iPhone 12 Mini « Dur à Cuire » est 30 % moins cher que les autres reconditionnés Certideal, tout en restant parfaitement fonctionnel.

Un excellent choix pour celles et ceux qui veulent un petit smartphone

Avec son écran 5,4 pouces, l’iPhone 12 Mini reste l’un des derniers smartphones réellement compacts du marché. 

 

Il tient dans la poche, se manipule à une main et bénéficie d’iOS, des mises à jour sécurisées et de l’écosystème Apple (AirPods, Apple Watch, iCloud…). La version reconditionnée en France profite en plus d’un contrôle, de tests et d’une remise à neuf réalisés dans les ateliers Certideal.

✅Points forts

  • Format compact très rare aujourd’hui
  • Garanti 24 mois + 30 jours pour changer d’avis
  • Prix nettement réduit grâce au grade “Dur à Cuire”

☑️À prendre en compte

  • Défauts esthétiques parfois marqués
  • Batterie adaptée à un usage modéré

Un très bon plan si le look n’est pas votre priorité

Pour moins de 150 €, ce modèle reconditionné permet d'accéder à un iPhone compact, fluide et encore tout à fait valable pour les usages du quotidien (appels, navigation, photos, réseaux sociaux). Une option idéale pour celles et ceux qui privilégient la praticité et le prix plutôt que l'apparence extérieure.

 

