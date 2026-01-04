Même pas besoin d’attendre les soldes : l’iPhone 16 est à son meilleur prix chez ce marchand

Pourquoi attendre les soldes quand le bon prix est déjà là ? En cette fin d’année, l’iPhone 16 neuf s’affiche à 849 € chez Cdiscount, un tarif inférieur à celui pratiqué par plusieurs grandes enseignes. Une opportunité intéressante pour celles et ceux qui veulent le dernier iPhone sans patienter jusqu’aux prochaines promotions officielles.

Rémi Deschamps - publié le 04/01/2026 à 12h15
L'iPhone 16
L’iPhone 16 est l’un des modèles les plus recherchés en Frannce. Il s'agit même du deuxième smartphone le plus vendu en France en 2025 selon les chiffres de Counterpoint Research
 
Pour sa confection, Apple a fait légèrement évoluer son smartphone, mais sans bouleverser une formule qui fonctionne : un format compact de 6,1 pouces, une excellente qualité d’affichage et une expérience solide qui traverse les années sans ralentir.
 

Un iPhone pensé pour durer

Avec son écran OLED lumineux, son capteur photo principal de 48 Mpx et une puce Apple optimisée pour iOS, l’iPhone 16 est sans aucun doute un vrai smartphone polyvalent, aussi à l’aise pour la photo que pour le multimédia ou les usages professionnels.

Mais l'un de ses vrais atouts reste la longévité. Apple assure un suivi logiciel parmi les plus longs du marché, ce qui permet d’acheter aujourd’hui un téléphone que l’on pourra conserver plusieurs années.

 

Une offre fiable, sans mauvaise surprise

Proposé neuf, expédié depuis la France et vendu par un marchand reconnu, ce tarif à 849 € propose une disponibilité immédiate, avec livraison rapide et retour possible après réception. Pas de modèle d’import, pas de condition particulière : simplement un iPhone 16 neuf à un prix déjà optimisé.

Pour découvrir les autres références de la marque ou comparer avec d’anciens modèles, vous pouvez consulter l’ensemble des mobiles Apple disponibles sur LesMobiles.

 
Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
