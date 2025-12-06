Moins de 140 € pour un smartphone avec écran AMOLED ? Nous l'avons testé et c'est un (très) grand oui à ce prix

Ce Galaxy A17 s’adresse à celles et ceux qui veulent un téléphone simple, agréable à utiliser et surtout durable, sans dépasser un budget de 140 €.

Un smartphone abordable avec un vrai bel écran

Le Galaxy A17 a un bel écran. Samsung a choisi une dalle AMOLED, là où beaucoup de concurrents restent sur du LCD dans cette gamme de prix, ce qui permet des noirs profonds, des couleurs plus agréables et un confort de lecture très correct pour la vidéo, les réseaux sociaux ou la navigation web.

Alors, certes, nous sommes sur du 60 Hz pour le taux de rafraichissement, mais un iPhone 16 standard aussi.

Proposé autour de 137 € sur Amazon, ce modèle ne donne jamais l’impression d’un smartphone « bas de gamme ».

Un suivi logiciel rassurant pour un petit prix

L’un des points les plus intéressants concerne le suivi logiciel. Samsung applique à ce Galaxy A17 une politique de mises à jour sérieuse, inspirée de ce que la marque propose sur des modèles bien plus chers. Le téléphone bénéficie de 6 ans de mises à jour Android et de correctifs de sécurité, ce qui permet de le garder longtemps.

Pour un smartphone d’entrée de gamme, ce niveau de suivi n’est pas courant du tout et c'est même d'après nous l'un des principaux points positifs.

Des performances simples, mais adaptées à la vraie vie

Côté performances, le Galaxy A17 reste modeste, mais cohérent. Avec 4 Go de RAM et un processeur économe, il ne vise évidemment pas les gros joueurs mobiles, mais il assure l’essentiel et le fait avec une grande aisance.

Lors de nos tests, l’usage réel de la mémoire vive restait en dessous de 3 Go sur une semaine. Autrement dit, la configuration tient la route pour la grande majorité des utilisations quotidiennes.

✅ Points forts Prix autour de 137 € sur Amazon

Écran AMOLED confortable pour le multimédia

Suivi logiciel sérieux pour un modèle abordable

Batterie 5000 mAh endurante

Performances suffisantes pour un usage classique ⚠️ À considérer Peu adapté aux jeux mobiles les plus gourmands

Chargeur parfois vendu séparément selon l’offre

Finition en plastique, classique sur ce segment

Un excellent choix pour celles et ceux qui veulent aller à l’essentiel

Le Galaxy A17 ne cherche pas à rivaliser avec le haut de gamme, mais ce n’est pas ce qu’on lui demande non plus. À ce tarif, il met l’accent sur le confort d’usage, la lisibilité de l’écran, l’autonomie et la durée de vie logicielle.

Il s’intègre d’ailleurs naturellement au sein de la gamme mobiles Samsung, en reprenant les grandes lignes qui ont fait le succès de la marque sur l’entrée et le milieu de gamme. Rappelons d'ailleurs que les Galaxy A15, et A16 ont été les best-sellers de Samsung lors de leur année respective de sortie.