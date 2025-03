Motorola prépare l'arrivée des Razr 60, premières images et spécifications

Les futurs smartphones pliants de Motorola, les Razr 60 et Razr 60 Ultra, ont récemment été repérés dans la base de données de l'organisme de certification chinois TENAA. Ces certifications permettent de découvrir les premières images des appareils, offrant un aperçu de leur design.

Que révèlent les images ?

D'après ces images, les deux modèles ne présenteraient pas de changements majeurs par rapport à leurs prédécesseurs. Il semblerait plutôt que Motorola ait opté pour une approche axée sur le raffinement, améliorant certains aspects esthétiques et ergonomiques.

Le Razr 60 se distinguerait par une nouvelle couleur baptisée « Spring Bud ». Outre cette teinte printanière, le Razr 60 devrait également être disponible dans les coloris « Lightest Sky » et « Gibraltar Sea », offrant ainsi un choix varié. En ce qui concerne le Razr 60 Ultra, les rumeurs évoquent des coloris plus audacieux, tels que le rouge, le vert foncé et même une finition imitation bois, conférant à l'appareil un aspect élégant et distinctif.

Bien que les images révélées par la TENAA ne dévoilent pas tous les détails techniques des Razr 60 et 60 Ultra, elles permettent de confirmer l'orientation de Motorola vers une amélioration continue de ses smartphones pliants. Ces nouveaux modèles devraient venir concurrencer les Samsung Galaxy Z Flip et les Oppo Find N, en proposant une alternative intéressante sur le marché des téléphones pliants.

Des performances au rendez-vous ?

En ce qui concerne les performances, le Razr 60 devrait bénéficier du nouveau chipset Dimensity 7400X, promettant une amélioration notable par rapport à son prédécesseur. Ce processeur, associé à une batterie de 4 500 mAh, devrait offrir une autonomie confortable pour une utilisation quotidienne.

Le Razr 60 Ultra, quant à lui, pourrait être équipé du puissant Snapdragon 8 Elite, garantissant des performances optimales pour les applications les plus exigeantes et les jeux vidéo. Sa batterie de 4 540 mAh, compatible avec la charge rapide 68W, permettrait de recharger rapidement l'appareil et de profiter d'une autonomie prolongée.

D'après les informations disponibles, la série Razr 60, comprenant les Razr 60 et Razr 60 Ultra, pourrait faire ses débuts dès le mois d'avril en Chine.