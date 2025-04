Motorola Razr 60 et Razr 60 ultra : deux smartphones pliants pour une nouvelle ère du mobile

Après quelques semaines de rumeurs, Motorola a finalement officiellement levé le voile sur ses nouveaux smartphones pliants. Il s’agit du Motorola Razr 60 Ultra qui succède au Razr 50 Ultra et du plus abordable Razr 60 lui-même prenant la relève du Razr 50 de l’année dernière.

Les deux modèles partagent une philosophie commune : offrir un smartphone compact une fois plié, sans compromis sur la qualité de fabrication. Le Razr 60 ultra affiche des dimensions de 73,99 x 171,48 x 7,29 mm déplié et 73,99 x 88,12 x 15,69 mm plié, pour un poids de 199 g. Le Razr 60, légèrement plus léger, mesure 73,99 x 171,30 x 7,25 mm déplié et 73,99 x 88,08 x 15,85 mm plié, pour 188 g. Les deux modèles bénéficient d’une certification IP48, garantissant une résistance à l’eau et à la poussière, un atout appréciable pour un appareil à charnière.

Le choix des matériaux marque l’orientation premium de la gamme : le Razr 60 Ultra propose un dos en polymère de silicone à effet cuir écologique, un cadre en aluminium et une façade protégée par du Gorilla Glass Ceramics. Le Razr 60 mise aussi sur la robustesse avec un écran externe recouvert de Gorilla Glass Victus. Plusieurs coloris Pantone sont proposés pour chaque modèle, permettant de personnaliser l’appareil selon ses préférences.

Des écrans AMOLED immersifs et des performances à la hauteur

Motorola a soigné l’expérience visuelle avec des écrans AMOLED pliants de dernière génération. Le Razr 60 Ultra se distingue par un écran interne de 7 pouces (résolution 2992 x 1224 pixels, 464 ppi, fréquence de rafraîchissement 165 Hz) et un écran externe de 4 pouces (1272 x 1080 pixels, 417 ppi, 165 Hz). Ces deux dalles bénéficient de la technologie HDR10+, d’une luminosité élevée et d’une couverture colorimétrique Pantone Validated, pour des couleurs fidèles et éclatantes.

Le Razr 60, quant à lui, propose un écran interne de 6,9 pouces (2640 x 1080 pixels, 413 ppi, 120 Hz) et un écran externe de 3,6 pouces (1056 x 1066 pixels, 413 ppi, 90 Hz). Si la diagonale est légèrement inférieure à celle du modèle ultra, la qualité d’affichage demeure élevée, avec la prise en charge du HDR10+ et une excellente réactivité tactile.

Côté performances, le Razr 60 Ultra embarque le récent processeur haut de gamme Snapdragon 8 Elite (octa-core 4,32 GHz), épaulé par 16 Go de RAM (+RAM Boost) et 512 Go de stockage interne. Il est ainsi aussi performant que les modèles haut de gamme des autres marques, dans un style plus conventionnel. En outre, cela en fait le mobile pliant le plus puissant à ce jour face au Samsung Galaxy Z Flip6. À l’inverse, le Razr 60 mise sur un processeur MediaTek Dimensity 7400X, 8 Go de RAM (+RAM Boost) et 256 Go de stockage. Cette configuration vise un public recherchant un pliant performant, mais à un tarif plus accessible.

Photographie : l’intelligence artificielle au service de la polyvalence

Le Razr 60 Ultra met en avant un module photo principal double, composé d’un capteur principal de 50 mégapixels (f/1.8, Quad Pixel, OIS, zoom de qualité optique x2) et d’un capteur ultra grand angle/macro de 50 mégapixels (f/2.0, 120 degrés). L’appareil photo interne atteint également 50 mégapixels (f/2.0). Selon Motorola, l’intelligence artificielle Moto AI optimise les prises de vue pour garantir des clichés nets et naturels, quelles que soient les conditions. Plusieurs modes sont proposés : Ultra-Res, Portrait, Pro, Vision de nuit, Macro, Double capture, etc. Le Razr 60 ultra se distingue aussi par la validation Pantone pour la reproduction fidèle des couleurs et des tons de peau.

Le Razr 60, de son côté, dispose d’un double capteur externe : principal 50 mégapixels (f/1.7, OIS) et ultra grand angle/macro 13 mégapixels (f/2.2, 120 degrés). La caméra interne est de 32 mégapixels (f/2.4). Les modes de prise de vue sont similaires à ceux du modèle ultra, avec également l’intégration de Moto AI et la validation Pantone. Si la polyvalence est au rendez-vous, le Razr 60 ultra prend l’avantage sur la résolution et la qualité globale des images, notamment pour les selfies et la photographie en basse lumière.

Autonomie renforcée, connectivité complète et sécurité avancée

L’autonomie, point souvent sensible sur les smartphones pliants, a fait l’objet d’améliorations. Le Razr 60 Ultra est équipé d’une batterie de 4700 mAh, compatible avec la charge filaire TurboPower 68W, la charge sans fil 30W et le partage d’énergie 5W. Le Razr 60 propose une batterie de 4500 mAh, une charge filaire TurboPower 30W et une charge sans fil 15W. Les deux modèles prennent en charge la charge rapide USB PD.

La connectivité est complète : réseaux 5G, Wi-Fi 7 (Razr 60 ultra) ou Wi-Fi 6/6E (Razr 60), Bluetooth 5.4, NFC, GPS multi-constellation, double SIM (nanoSIM + eSIM). Les deux appareils intègrent des capteurs de sécurité biométrique (empreinte digitale sur la tranche, reconnaissance faciale) et la solution Moto Secure pour la protection des données.

Côté audio, le Razr 60 ultra bénéficie de deux haut-parleurs stéréo, de trois microphones et du support Dolby Atmos, tandis que le Razr 60 propose deux haut-parleurs et trois microphones également. Les deux modèles sont compatibles avec la fonctionnalité Smart Connect pour une intégration fluide avec PC, tablette ou TV.

Plus qu’une pincée d’intelligence artificielle

Motorola mise sur moto ai pour transformer l’usage quotidien de ses Razr 60 et Razr 60 Ultra. Grâce à la fonction Next Move, moto ai suggère automatiquement des actions pertinentes selon le contexte d’utilisation, par exemple en ajoutant une recette repérée dans le navigateur à une liste de courses. Playlist Studio, quant à lui, adapte la bande-son à l’activité en cours : une recette italienne inspire une playlist dédiée, tandis qu’un article sur les années 2000 déclenche une sélection musicale rétro.

Image Studio permet de générer des images ou des stickers à partir d’un prompt ou d’un croquis, offrant ainsi de nouvelles possibilités créatives. La fonctionnalité Photo de Groupe combine plusieurs clichés pour garantir que chaque personne regarde l’objectif, tandis que Signature ajuste les retouches photo selon les préférences de l’utilisateur, assurant un rendu naturel. Pour la gestion des notifications, Débriefe-moi résume et hiérarchise les alertes, et Prends des notes retranscrit, identifie les interlocuteurs et synthétise les réunions. Mémorise, de son côté, agit comme une mémoire augmentée, enregistrant les éléments importants affichés à l’écran, avec leur contexte, pour une recherche ultérieure facilitée.

Sur le Razr 60 Ultra uniquement, la fonction Regarder et parler permet d’activer moto ai sans les mains, simplement en posant l’appareil en mode tente ou chevalet et en dirigeant un regard vers l’écran. L’assistant répond alors à la voix, lit les notifications, résume les échanges et retranscrit les conversations, sans qu’il soit nécessaire d’intervenir manuellement.

Motorola s’appuie sur des partenaires technologiques majeurs pour enrichir l’expérience moto ai. Google, via Gemini et Gemini Live, propose des outils de création et d’organisation accessibles même depuis l’écran externe. Microsoft Copilot, intégré à moto ai, assiste dans la formulation d’idées et la rédaction de réponses. Meta contribue à la fonctionnalité Débriefe-moi grâce à son modèle Llama, permettant un résumé des notifications même hors connexion. Enfin, Perplexity offre un moteur de recherche contextuel accessible via Next Move, pour des réponses immédiates et enrichies, disponibles également sur l’écran externe.

Pour tout achat de l’un des deux smartphones, on peut profiter de trois mois d’accès à Google One AI Premium, incluant Gemini Advanced, NotebookLM Plus, une intégration fluide aux applications Google et 2 To de stockage cloud, ainsi que trois mois gratuits à Perplexity Pro. Par ailleurs, moto ai agit comme un régisseur digital grâce à Smart Connect, permettant de synchroniser le smartphone avec un téléviseur, un PC ou une tablette par une simple commande vocale ou textuelle.

Mise à jour logicielle et positionnement face à la concurrence

Les deux smartphones sont livrés avec Android 15 et bénéficient de trois mises à jour majeures de l’OS ainsi que de quatre ans de correctifs de sécurité, selon Motorola. Cette politique de suivi logiciel rapproche la marque de ses concurrents directs alors que Samsung et Google, qui mettent l’accent sur la longévité logicielle de leurs appareils pliants.

Comparés aux Galaxy Z Flip de Samsung, les Razr 60 et 60 Ultra se distinguent par la taille de leur écran externe, leurs capacités photo et, pour le modèle ultra, des performances de tout premier plan. Le Razr 60 Ultra vise clairement le segment premium, tandis que le Razr 60 s’adresse à un public plus large, à la recherche d’un compromis entre innovation et accessibilité. Le Razr 60 sera disponible à partir de mi-mai pour 900 euros tandis que le Razr 60 Ultra est déjà proposé à 1300 euros.