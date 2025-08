Motorola Razr 60 : meilleur que le Galaxy Z Flip 7 ?

Design et écrans : des caractéristiques qui se valent

La première différence notable entre ces deux smartphones réside dans leur conception générale, et plus précisément dans leurs écrans externes. Le Galaxy Z Flip 7 conserve la philosophie de son prédécesseur, le Z Flip 6, avec un écran externe aux dimensions confortables (4,1 pouces) et offrant une bonne lisibilité pour les notifications et les widgets.

En face, le Motorola Razr 60 est doté d’une dalle externe presque aussi imposante, avec une diagonale de 3,6 pouces. Cette surface d'affichage permet une utilisation plus complète sans avoir à ouvrir le téléphone, pour consulter des applications ou répondre à des messages de manière fluide.

En ce qui concerne l'écran interne, les deux appareils proposent des dalles de grande qualité. Le Galaxy Z Flip 7 profite d’une dalle LTPO AMOLED 2X de 6,9 pouces qui garantit des couleurs éclatantes, une excellente luminosité et un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu'à 120 Hz. Le Motorola Razr 60 est presque aussi bien doté, avec sa dalle LTPO AMOLED Full HD+ de 6,9 pouces, avec un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz.

La charnière, élément central des pliables, est par ailleurs optimisée sur les deux modèles pour minimiser la pliure, bien que des traces demeurent un sujet de discussion.

Performances et puissance : avantage à la puce Samsung

Sur le plan des performances, Samsung semble avoir une avance technique. Le Galaxy Z Flip 7 est propulsé par la puce Snapdragon 8 Elite, une version spécialement optimisée pour ses appareils, qui garantit des performances de haut niveau pour les tâches gourmandes en ressources comme le multitâche ou le jeu vidéo. Cette configuration lui donne une capacité de calcul et une puissance significativement plus élevées que la plupart de ses rivaux.

De son côté, le Motorola Razr 60 s'équipe d'une puce MediaTek Dimensity 7400X gravée en 4 nm, qui offre une excellente fluidité pour un usage quotidien et une expérience utilisateur satisfaisante, mais qui pourrait montrer ses limites face au processeur du Z Flip 7 sur les tâches les plus lourdes.

Ce choix de processeur plus accessible permet à Motorola de proposer un prix plus attractif tout en offrant des performances très correctes pour la majorité des utilisateurs. Il s’agira donc de choisir entre la puissance brute et le rapport qualité-prix.

Photographie et autonomie : des approches différentes

La photo reste un critère d’achat déterminant. Le Galaxy Z Flip 7 intègre une configuration similaire à celle de son aîné, le Z Flip 6, avec un capteur principal de 50 Mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels. La qualité des clichés est renforcée par le traitement d’image de Samsung, qui a fait ses preuves au fil des générations.

Le Motorola Razr 60 propose aussi un capteur principal de 50 Mégapixels associé à un ultra grand-angle de 13 mégapixels avec vision macro, une fonctionnalité absente du Z Flip 7. Cette option donne un avantage clair au Razr 60 pour la photographie de portraits ou les prises de vue à distance.

Côté batterie, les deux téléphones ont fait des efforts pour améliorer l'autonomie. Le Z Flip 7 embarque une batterie de 4174 mAh, une capacité qui l’aide à tenir une journée complète, et supporte la charge rapide à 25W. Quant au Motorola Razr 60, il offre une plus grande endurance avec sa batterie de 4500 mAh compatible avec la charge rapide à 30W.

Prix et conclusion : quel choix faire ?

Le point central du comparatif réside dans la question du prix et du rapport qualité-prix. Le Galaxy Z Flip 7 se positionne comme un modèle premium avec un tarif conséquent : à partir de 1202,5 €. De son côté, le Motorola Razr 60 cherche à démocratiser le format pliable avec un prix de départ plus accessible : 899 €. Ce positionnement agressif fait du Razr 60 un concurrent de taille.

Alors, le Motorola Razr 60 est-il meilleur que le Galaxy Z Flip 7 ? La réponse n’est pas simple. Si vous recherchez la puissance de traitement la plus élevée, un écosystème logiciel très abouti avec les fonctions Galaxy AI, et une valeur de revente généralement plus stable, le Galaxy Z Flip 7 représente le meilleur choix.

En revanche, si vous privilégiez un design original avec des finitions distinctives, et une excellente expérience à un prix considérablement inférieur, le Motorola Razr 60 est un choix très pertinent. Il parvient à offrir l'essentiel d'un smartphone pliable moderne sans les concessions majeures.

Cela en fait une option extrêmement séduisante pour ceux qui souhaitent rejoindre l'univers des téléphones à clapet sans y laisser toutes leurs économies.