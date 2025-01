Ne ratez pas ce coupon de réduction pour le Galaxy S25, valable pour une durée limitée !

Le Samsung Galaxy S25 est de loin l’un des modèles les plus attendus de l’année… et est déjà proposé à prix réduit avant sa sortie. Nous sommes nombreux à guetter les bons plans, et ce partenariat entre Boulanger et cette plateforme en ligne en est un. Nous vous disons tout !