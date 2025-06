Ni Apple ni Samsung, le Realme GT7 Pro est une nouvelle alternative qui vaut le coup

Il suffit d'étudier superficiellement la fiche technique du realme GT 7 Pro pour être convaincu qu'il nous propose de quoi concurrencer les flagships du moment : puce ultime, écran grand format et batterie XXL.

Pourtant, il casse les codes avec un positionnement tarifaire (très) agressif, et c'est surtout ça qui nous fait penser que Realme revient enfin dans la course.

Une fiche technique spectaculaire qui ne fait pas dans la finesse

Sous le capot, on retrouve le SoC Snapdragon 8 Elite, la puce la plus performante de Qualcomm en 2025 qui équipe tout simplement les Android les plus puissants du moment, à commencer par les Galaxy S25 Ultra de Samsung.

Côté écran, avec sa dalle AMOLED de 6,78 pouces (donc plutôt grande), il propose un taux de rafraîchissement de 120 Hz et jusqu’à 2400 × 1080 pixels, pour un affichage fluide et net, parfait pour le streaming ou les jeux. De ce côté là, rien de révolutionnaire, mais c'est ce que l'on attend d'un haut de gamme.

Cependant, l’appareil adopte le système Eco OLED Plus RealWorld, pensé pour ménager les yeux tout en offrant une expérience visuelle de haut niveau.

Un smartphone puissant sans compromis, offrant fluidité, recharge express et écran confortable pour les yeux : une combo rare en 2025.

Mais, là où le GT 7 Pro fait une véritable révolution, c'est avec sa gestion énergétique. Déjà, il possède une batterie de 6500 mAh (en réalité deux cellules de 3250 mAh), là où la moyenne actuelle est à 5000 mAh.

Pour résumer très simplement, on pourrait dire que ce chiffre représente la capacité de la batterie, or 6500, c'est beaucoup !

Le smartphone possède donc une excellente endurance, d'autant plus qu'il est compatible avec et la charge rapide 120 W, ce qui lui permet d'être rechargé entièrement en seulement 37 minutes.

Pour qui s'adresse ce modèle

Avec une telle fiche, nulle doute que le Realme GT 7 Ptro est fait pour les utilisateurs ayant besoin de puissant et d'endurance notamment pour le gaming.

Toutefois, avec son design épuré et une plutôt grand polyvalence, il sait se faire plus discret, et adapté pour ceux qui cherchent un téléphone professionnel par exemple.

Un écran 120 Hz + charge 120 W sur batterie 6500 mAh = combo rêvé pour les gamers ou ceux qui cherchent de la puissance sur la durée.

Une offre de lancement à saisir

Le realme GT 7 Pro est actuellement proposé chez Amazon, avec possibilité de choisir entre les modèles 12 Go/256 Go à 649 € ou 12Go/512Go à 719€.

À ce prix, avec Snapdragon 8 Elite, gros écran, grosse batterie et charge ultra-rapide, ce GT 7 Pro est probablement l’un des meilleurs rapports qualité/prix de la catégorie flagship 2025 puisque le Galaxy S25 pour exemple est à 912 €.