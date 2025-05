Nothing abandonne son interface Glyph emblématique pour le Phone 3

Nothing vient de créer la surprise en annonçant officiellement l'abandon de son interface Glyph, cette signature lumineuse qui distinguait ses smartphones depuis le Phone 1. Dans une vidéo publiée sur X, la marque britannique déclare sans détour avoir « tué l'interface Glyph », montrant les LED du Phone 1 s'éteindre progressivement jusqu'au noir complet. Carl Pei, PDG et fondateur de Nothing, a confirmé cette décision radicale en commentant simplement « RIP » sous l'annonce, marquant ainsi la fin d'une ère pour l'entreprise.

Cette décision intervient à quelques semaines du lancement du Nothing Phone 3, prévu pour juillet 2025. D'après la marque, ce nouveau modèle représentera son premier « véritable smartphone flagship », avec des matériaux premium et des performances nettement supérieures aux générations précédentes. L'abandon de l'interface Glyph serait lié à une montée en gamme, même si des indices laissent penser qu'une nouvelle forme d'interaction lumineuse pourrait voir le jour.

L'héritage controversé de l'interface Glyph

L'interface Glyph constituait l'élément le plus distinctif des smartphones Nothing depuis 2022. Cette matrice de LED disposée au dos du téléphone permettait d'afficher des notifications, des minuteurs ou encore des indicateurs d'appels entrants sans avoir à retourner l'appareil. Selon Nothing, cette fonctionnalité offrait une alternative élégante aux notifications traditionnelles, particulièrement lorsque le téléphone était posé face contre table.

Cependant, l'interface Glyph n'a jamais vraiment trouvé son public au-delà de l'effet de nouveauté initial. Malgré des intégrations avec des applications comme Uber ou Calendar, ou la possibilité de créer soi-même des effets lumineux et des associations avec les grands noms de la musique électronique comme la Swedish House Mafia, l'utilité pratique restait limitée . Les LED ne pouvaient afficher que des motifs lumineux simples, sans possibilité de texte ou d'informations complexes. De plus, leur coût de production élevé représentait un frein économique non négligeable pour Nothing, qui cherche désormais à optimiser ses marges sur un segment premium plus concurrentiel.

Les rumeurs évoquent néanmoins l'arrivée d'une nouvelle interface de type « dot matrix », suggérée par un teaser publié par Nothing India le 23 mai avec le message « New dots ». Cette technologie pourrait offrir plus de flexibilité d'affichage tout en conservant l'ADN visuel de la marque, mais rien n'a été officiellement confirmé par le fabricant.