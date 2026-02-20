Nothing prépare sa riposte à Apple avec une Keynote le 5 mars 2026

À retenir Nothing organise une Keynote le 5 mars 2026 à Londres.

le à Londres. Événement prévu le lendemain de la conférence Apple sur l’iPhone 17e.

sur l’iPhone 17e. La série Phone (4a) est la priorité de Nothing pour 2026.

est la priorité de Nothing pour 2026. Pas de nouveau modèle haut de gamme en 2026, le Phone (3) restera le modèle phare.

restera le modèle phare. Augmentation des prix des smartphones due à la hausse des coûts de la RAM.

Apple a annoncé son évènement le 4 mars prochain et on devrait y voir la présentation du nouveau smartphone « abordable » iPhone 17e ainsi que d’autres appareils tels que des MacBooks, par exemple. Or, comme pour lui répondre, la société fondée par Carl Pei, Nothing a fixé son rendez-vous au jeudi 5 mars 2026, à 10h30 GMT, dans la capitale britannique, avec une retransmission en direct accessible depuis le site officiel nothing.tech. Selon le fabricant, l’événement se déroulera à Central Saint Martins également à Londres donc, un lieu symbolique de la création londonienne, et réunira presse et communauté de fans autour de ses nouveaux produits.

Carl Pei a largement relayé sur les réseaux sociaux un visuel reprenant l’invitation officielle d’Apple, recouverte d’un graffiti rose remplaçant le logo et la date d’origine par ceux de Nothing. Le message est clair : inviter le public à se tourner vers la présentation du lendemain et affirmer sa présence face aux géants du secteur. Par ailleurs, notez que Nothing a choisi de ne pas participer au Mobile World Congress de Barcelone cette année, préférant organiser un événement indépendant dans ses locaux londonniens. On rappelle que le MWC de Barcelone ouvrira officiellement ses portes du 2 au 5 mars.

Nothing ouvre un « nouveau chapitre » avec la série Phone (4a)

Dans une vidéo publiée fin janvier 2026, Carl Pei, directeur général de Nothing, présente la série Phone (4a) comme la prochaine grande priorité de la marque pour l’année. Selon lui, il n’y aura pas de nouveau modèle haut de gamme en 2026 : le Phone (3) reste le téléphone phare du catalogue, tandis que les efforts se concentrent sur le renouvellement de la gamme (a), décrite comme la plus vendue de Nothing. Le responsable explique vouloir rapprocher le Phone (4a) « de ce qu’on attend d’un modèle haut de gamme » en travaillant sur les matériaux, le design, l’écran et la photo, tout en maintenant cette série sur un segment de prix plus accessible que les flagships classiques.

Carl Pei insiste sur le fait que Nothing ne souhaite pas suivre un calendrier annuel de sorties systématiques pour les mobiles les plus onéreux, préférant proposer des mises à jour seulement lorsqu’elles offrent un gain jugé significatif. L’idée est en rupture avec celle d’autres acteurs qui renouvellent leurs modèles haut de gamme chaque année, et s’appuie sur le fait que les clients choisissent Nothing moins pour des fiches techniques maximales que pour une approche singulière du produit, combinant design, logiciel et expérience globale.

Dans ce cadre, la série Phone (4a) doit évoluer « sur tous les plans » par rapport à la génération 3a, y compris sur l’affichage, la photo et les performances générales, avec l’objectif d’offrir un appareil de milieu de gamme pouvant rivaliser, en perception, avec des modèles plus coûteux chez les concurrents.

Design, expérience logicielle et enjeux de coût pour phone (4a)

Dans la vidéo, Nothing ne dévoile pas encore la fiche technique détaillée du Phone (4a), mais Carl Pei donne plusieurs indications sur la direction prise. Il évoque une évolution progressive du langage visuel : chaque appareil doit rester immédiatement identifiable comme un produit Nothing, tout en introduisant des nouveautés pour élargir l’audience. Pour la série Phone (4a), il promet des matériaux plus haut de gamme, une qualité de fabrication soignée et de nouvelles expérimentations en matière de couleurs, tout en conservant l’esprit des modèles précédents.

Carl Pei détaille aussi la « situation de la RAM », qualifiée de particulièrement tendue. Il affirme que les prix de la mémoire vive ont augmenté de façon spectaculaire, avec des fluctuations de plusieurs centaines de pourcents, en grande partie en raison de la demande liée à l’IA, qui touche l’ensemble des appareils électroniques, des smartphones aux ordinateurs portables.

Selon lui, les constructeurs n’ont que deux options : augmenter les prix finaux ou réduire les capacités intégrées, au risque de rendre les produits moins attractifs. Nothing prévoit d’ajuster à la hausse certains tarifs de ses smartphones, notamment parce que la marque dit vouloir généraliser un stockage plus rapide de type UFS 3.1.

Rendez-vous est donc pris pour début mars pour tout savoir des Nothing Phone 4a et Phone 4a Pro.

