Nothing Phone (3) : lancement officiel le 1er juillet 2025 et événement communautaire à Paris

Selon les annonces officielles relayées par les réseaux sociaux de Nothing, le Phone (3) sera présenté le 1er juillet 2025, marquant ainsi l’arrivée du troisième modèle de la gamme sur le marché des smartphones premium.

Après le succès d’estime rencontré par les Phone (3a) et Phone (3a) Pro, la marque fondée par Carl Pei entend désormais s’imposer face aux géants du secteur, tels que Samsung et Apple.

Comme à son habitude, Nothing a su entretenir l’attente autour de ce lancement à travers une campagne de teasing soutenue, orchestrée notamment par Carl Pei lui-même.

Ce dernier a confirmé à plusieurs reprises la fenêtre de lancement lors de sessions AMA sur X (anciennement Twitter), tout en insistant sur la volonté de la marque de proposer un produit à la fois innovant et abouti.

D’après Nothing, le Phone (3) incarne l’ambition de la marque de proposer un smartphone qui rivalise avec les références du marché, tant sur le plan technique que sur l’expérience utilisateur.

Caractéristiques techniques et ambitions du Phone (3)

Le Nothing Phone (3) s’annonce comme un appareil résolument premium, doté d’une fiche technique ambitieuse. Selon les informations disponibles, il devrait être équipé d’un processeur Snapdragon, une puce performante déjà présente sur certains modèles concurrents.

Côté mémoire, deux configurations seraient proposées : 12 Go de RAM avec 256 Go de stockage, et 16 Go de RAM avec 512 Go de stockage.

L’écran AMOLED de 6,7 pouces, affichant une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale estimée à 1 600 cd/m², promet une expérience visuelle de haut niveau. La batterie, d’une capacité d’environ 4 700 mAh, serait compatible avec la recharge rapide filaire 45 W et la recharge sans fil 15 W.

Sur le plan photographique, le Phone (3) intégrerait un triple module photo à l’arrière, comprenant un grand-angle, un ultra grand-angle et un téléobjectif périscopique, chacun reposant sur des capteurs grand format pour des images détaillées.

Côté logiciel, Nothing mettra en avant son interface maison, enrichie de fonctionnalités exclusives et d’options de personnalisation avancées. L’intégration de l’intelligence artificielle, déjà amorcée sur les modèles précédents, devrait être renforcée, selon le fabricant, pour offrir une expérience utilisateur plus fluide et intuitive.

Un très sérieux doute subsiste quant à la présence de la signature lumineuse Glyph proposée telle qu’elle était sur tous les mobiles Nothing depuis le premier modèle, le Phone (1). En effet, Carl Pei lui-même a envoyé un message indiquant que cette fonctionnalité était enterrée.

Evénement communautaire à Paris : une stratégie de proximité

Dans la foulée du lancement mondial, Nothing organisera un événement communautaire à Paris le 10 juillet 2025.

Cela montre bien la volonté du fabricant de renforcer le lien avec sa communauté d’utilisateurs et de passionnés. Selon la marque, cet événement permettra aux participants de découvrir en avant-première le Phone (3), d’échanger avec les équipes de Nothing et de participer à des ateliers dédiés à l’écosystème de la marque.