Nothing Phone (3) : Vous avez peut-être entendu parler de ce nouveau smartphone très surprenant, mais connaissez-vous le Nothing Phone (2) ?

Ce n'est plus qu'une question de jours avant la sortie du dernier bijou de Nothing. Sous le feu des projecteurs, le Nothing Phone 3 a tout le potentiel pour devenir le prochain best-seller du constructeur londonien.

Cependant, le modèle le plus avantageux disponible en vente et pas seulement en précommande reste à ce jour le Nothing Phone 2. Un smartphone élégant au design atypique et proposant une expérience personnalisée de haut vol que l'on ne retrouve nulle part ailleurs.

Nothing Phone 2 : un smartphone haut de gamme sur mesure

Nothing Phone est une marque à part. Créée par Carl Pei (ex fondateur de OnePlus) en début d'année 2021, Nothing se différencie à bien des égards de la concurrence. Notamment en mettant à votre disposition un degré de personnalisation jamais atteint.

Le Nothing Phone 2 en est l'exemple parfait. Un modèle haut de gamme équipé de glyphes lumineuses à son arrière. Ces dernières s'allument à une certaine fréquence, en fonction de la notification que vous avez reçu et de vos paramètres.

Aussi, bien plus qu'un simple gadget esthétique, ces glyphes ont été pensées pour limiter votre fatigue oculaire. Un objectif clair et annoncé par le constructeur londonien.

En effet, savoir si la notification est importante ou non permet de laisser votre smartphone retourner sur votre bureau, par exemple, sans craindre de rater un appel, un SMS ou un mail d'un proche ou professionnel.

Au niveau de l'interface, de nombreux widgets et thèmes sont mis à votre disposition. À l'instar d'un iPhone, la personnalisation et l'organisation de l'emplacement des apps sont quasiment sans fin. Le tout en gardant la liberté d'un smartphone Android quant aux réglages et modifications pouvant être apportés à ce modèle.

La fiche technique du Nothing Phone 2

Écran : AMOLED Full HD+ de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz .

: de avec un taux de rafraîchissement de . Dimensions : 162.1x76.4x8.6 mm

: Processeur : Snapdragon 8+ Gen 1

: Photo : capteur grand-angle de 50 Mpx , un ultra grand-angle de 50 Mpx et un capteur avant de 32 Mpx

: capteur grand-angle de , un ultra grand-angle de et un capteur avant de Batterie : 4700 mAh compatible avec la charge rapide (100% en 55 minutes)

: compatible avec la charge rapide (100% en 55 minutes) Mémoire vive : 8 Go, 12 Go ou 16 Go

Si vous avez l'habitude de visionner des séries ou autres programmes en direct ou en streaming depuis votre smartphone. Le Nothing Phone 2 vous offre une très bonne qualité d'affichage et une fluidité rendant votre expérience agréable au quotidien.

La meilleure offre pour le Nothing Phone 2

En ce moment, le Nothing Phone 2 est accessible à moins de 420€ chez Cdiscount. C'est le marchand proposant le tarif le plus compétitif pour ce modèle haut de gamme avec un bon rapport qualité prix.