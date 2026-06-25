Nothing Phone (4b) : la marque dévoile officiellement son design

À retenir Présentation officielle du Nothing Phone (4b) prévue le 7 juillet 2026 .

du Nothing Phone (4b) prévue le . Design avec coque monobloc et Glyph Bar inspirée du Phone (4a).

et inspirée du Phone (4a). Dos transparent révélant les composants internes et éléments structurels.

et éléments structurels. Glyph Bar simplifiée pour gérer notifications et progression de charge .

et . Finition douce pour un confort optimal et une durabilité renforcée.

Il y a seulement quelques jours, Nothing a dévoilé le fait que le nouveau smartphone Phone (4b) serait officiellement présenté le 7 juillet. En attendant, la marque a posté sur son compte X (anciennement Twitter) quelques croquis en signe de teasing et on l'a aussi aperçu dans les lignes de l'outil de mesure de performances Geekbench. Maintenant, Nothing communique sur son design levant totalement le voile sur une version qui parait intéressante.

Le design officiellement dévoilé

Ainsi, le Phone (4b) reprend la coque monobloc introduite avec le Phone (4a) Pro, associée à une Glyph Bar inspirée de celle du Phone (4a). D’après le fabricant, cette approche permet de conserver une continuité dans la gamme tout en donnant au modèle une expression jugée plus jeune, avec un langage design moins chargé que celui des modèles haut de gamme. Nothing cherche donc à maintenir sa signature visuelle, devenue reconnaissable sur le marché, tout en l’adaptant à un smartphone placé en dessous des Phone (4a) en termes de positionnement.

Les visuels officiels montrent le Phone (4b) dans une déclinaison bleue, avec un dos transparent révélant les composants internes et différents éléments structurels. Le choix de cette couleur, ainsi que la gestion des zones visibles et opaques, permettent de clairement différencier le modèle par rapport au premier Phone (4) ou aux versions « a » plus onéreuses, tout en restant cohérent avec le style industriel mis en avant par la marque depuis ses débuts.

Un smartphone pensé autour de l’esthétique transparente

Selon Nothing, le Phone (4b) a été conçu pour « combiner personnalité affirmée et praticité au quotidien », avec un dos transparent qui reste au cœur de la proposition. La partie arrière laisse apparaître une zone centrale texturée, des vis et plusieurs éléments d’inspiration industrielle, dans la lignée de ce que la marque a déjà proposé sur ses précédents smartphones. Cependant, la surface semble plus homogène, avec une transition visuelle fluide entre la face arrière et le cadre, ce que Nothing décrit comme une forme qui « s’étend sans transition » du dos vers les bords.

Le dos du Phone (4b) ne se contente pas d’être entièrement transparent : d’après les premiers aperçus, la partie supérieure profite d’un traitement translucide, tandis que la partie inférieure adopte une finition mate plus classique. Ce contraste met l’accent sur la zone des composants, du module photo et de la Glyph Bar, tout en simplifiant visuellement le bas de l’appareil, là où de nombreux concurrents milieu de gamme optent pour des dos unis ou des dégradés colorés.

Les bords du smartphone apparaissent plats avec des coins arrondis, dans un style qui rappelle les Phone (4a) mais aussi, plus largement, les tendances actuelles chez plusieurs fabricants. D’après les fuites, le cadre pourrait être métallique en apparence, même si certains rapports évoquent l’utilisation d’un plastique pour maîtriser les coûts.

Dos transparent, glyph bar et module photo : les choix de nothing

Le Phone (4b) conserve la Glyph Bar introduite sur le Phone (4a), mais dans une version horizontale et plus compacte. Contrairement aux interfaces lumineuses plus complexes vues sur certains modèles précédents, cette barre s’étire sous le module photo, dans la partie transparente supérieure, et doit gérer les notifications, la progression de charge ou certains signaux visuels liés aux applications. Le fabricant parle d’une interprétation plus simple de sa signature lumineuse, qui permet de préserver l’identité de Nothing tout en limitant les coûts de production par rapport aux systèmes plus sophistiqués présents sur les modèles haut de gamme.

Le module photo arrière, c’est l’autre élément marquant du design. Le rendu officiel montre un bloc de forme pilule, accueillant deux capteurs de grande taille, un flash LED et possiblement un autre capteur ou micro, agencés pour équilibrer visuellement.

Selon Nothing, la transparence laisse apparaître une « clarté cristalline » au niveau de la partie supérieure du dos, avec les composants et la Glyph Bar agencés de manière soigneusement ordonnée. Les vis et lignes d’antenne visibles participent à un style industriel assumé, souvent mis en parallèle par les observateurs avec des objets électroniques démontés ou des consoles rétro exposant leurs circuits.

Finition, matériaux et ergonomie au quotidien

Nothing insiste, dans son communiqué, sur un design épuré et minimaliste, associé à une durabilité renforcée et à une résistance structurelle améliorée. D’après la marque, la finition du Phone (4b) se veut douce et agréable au toucher, afin de garantir un confort optimal tout au long de la journée. Les traces de doigts devraient y être limitées.

La disposition des boutons sur le cadre est assez classique, avec des commandes physiques visibles sur les rendus, probablement pour le volume et la mise sous tension.

Selon Nothing, le Phone (4b) sera lancé le 7 juillet 2026, lors d’un événement en ligne.