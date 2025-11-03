Nothing présente le Phone (3a) Lite : design distinctif et expérience accessible

La marque avait prévenu, le lancement arrivera le 29 octobre. C’est donc à ce moment que Nothing a officialisé son nouveau smartphone d’entrée de gamme, le Phone (3a) Lite. Ce modèle veut incarner la volonté du fabricant de démocratiser l’expérience de la marque, sans compromettre l’identité visuelle. Ainsi, ce smartphone arbore le design transparent caractéristique de Nothing, revisité dans une version plus raffinée et minimaliste. La coque, recouverte de verre, propose des finitions complexes et un toucher équilibré, disponibles en noir et blanc classiques pour convenir à un public aussi large que possible. Le smartphone profite d’une certification IP54 contre la poussière et les éclaboussures mais sans plus.​​

Le cadre interne est en aluminium et veut apporter une solidité supplémentaire, prolongeant la durabilité du produit. Le Phone 3a Lite fait face à des compétiteurs tels que le CMF Phone 2 Pro ou le Motorola Edge 60 Fusion, tout en restant fidèle à l’approche distinctive de Nothing.

​​

Performances et expérience logicielle sur-mesure

Le Phone 3a Lite est doté du processeur MediaTek Dimensity 7300 Pro, gravé en 4 nm, couplé à 8 Go de RAM physique et jusqu’à 8 Go de RAM virtuelle, offrant une capacité combinée de 16 Go pour une expérience multitâche réactive.

Avec Android 15 et la surcouche Nothing OS 3.5, l’interface se veut épurée et personnalisable, promettant une expérience utilisateur transparente et intuitive. Les fonctionnalités telles que Smart Drawer (organisation automatique des applications), Private Space (gestion confidentielle des données) et App Locker (sécurisation individuelle des applications) sont aussi là pour aider l’utilisation dans son quotidien et répondre aux attentes de la communauté.

Ecran, photo et connectivité : pas de compromis

Pour l’affichage, le Phone 3a Lite dispose d’un écran AMOLED de 6,77 pouces, capable d’afficher une luminosité HDR maximale de 3000 cd/m² et une luminosité extérieure de 1300 cd/m², selon la marque. La fréquence de rafraîchissement adaptative de 120 Hz veut assurer une navigation fluide et agréable avec une définition Full HD, finalement peu élevée. Toutefois, la gradation PWM à 2160 Hz est mise en avant pour préserver le confort visuel et limiter la fatigue oculaire.​​

Le système photo se compose d’un module principal de 50 mégapixels, animé par la technologie TrueLens Engine 4.0, pour des clichés se voulant lumineux et réalistes, appuyés par l’intelligence artificielle pour l’édition. Le capteur Samsung de grande taille (1/1,57 pouce) capte 64% de lumière en plus que sur d’autres modèles équivalents, optimisant aussi bien les portraits que les prises de vue nocturnes. Un capteur frontal de 16 mégapixels est disponible pour la visioconférence et les selfies. La partie vidéo est assurée avec la captation 4K à 30 images/seconde et le ralenti en 1080p à 120 images/seconde.​​

La connectivité reste complète avec le support de la double 5G, du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.3, tandis que le stockage extensible via carte microSD (jusqu’à 2 To) offre une flexibilité appréciable.

​​

Glyph Light et fonctionnalités exclusives

La fonctionnalité Glyph Light, évolution simplifiée du système Glyph déjà présent sur d’autres modèles Nothing, fait son apparition sur cette version Lite. Bien que moins sophistiquée, elle propose des séquences lumineuses personnalisables pour les appels, notifications, et la caméra, renforçant l’identité visuelle du téléphone, tout en conservant une approche accessible.​​

Par ailleurs, la marque met en avant des outils basés sur l’intelligence artificielle, comme Essential Key et Essential Space, destinés à la gestion des notes et médias, ainsi qu’Essential Search permettant d’accéder rapidement à ses contenus enregistrés même hors ligne.

​​

Batterie, recharge et conception responsable

La batterie de 5000 mAh, associée à la puce efficace MediaTek et aux optimisations de Nothing OS, permettrait, selon le fabricant, de tenir près de deux jours en usage mixte. La recharge rapide filaire de 33 W veut garantir d’atteindre 50% d’autonomie en une vingtaine de minutes. Une fonction de recharge inversée filaire (5 W) permet également d’alimenter des accessoires.​​

Sensible aux problématiques environnementales, Nothing précise que la conception du Phone 3a Lite s'est appuyée sur des matériaux durables et une gestion responsable de la batterie.

Disponibilité et prix du Nothing Phone (3a) Lite

Selon Nothing, le Phone 3a Lite sera commercialisé en noir et blanc à partir de 249 euros pour la version 8+128 Go et 279 euros pour la version 8+256 Go.