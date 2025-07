Notre sélection des meilleures smartphones de la semaine pour les soldes

Les soldes d'été 2025 ont commencé depuis le 25 juin et devraient se terminer d'ici la fin du mois de juillet. Dans le cadre de ces dernières, les constructeurs de smartphones vous proposent de belles réductions sur leurs modèles stars ou des accessoires high tech.

Aussi, si vous êtes à la recherche d'un smartphone pour la rentrée ou bien pour immortaliser au mieux vos vacances. Voici les trois smartphones les plus intéressants de la semaine adaptés à vos besoins et vos envies.

Samsung S25 : un monstre de puissance

Annoncé en janvier dernier, lors de la Galaxy Unpacked hivernale de Samsung, le Galaxy S25 est disponible depuis février en France. Ce modèle embarque les dernières technologies du constructeur sud-coréen en matière d'IA, de photo mais aussi de processeur.

En effet, si vous êtes à la recherche d'un smartphone puissant, taillé pour faire tourner les jeux les plus demandant graphiquement ou d'autres applications très gourmandes. Le Galaxy S25 est le smartphone qu'il vous faut.

Ce modèle vous offre une fluidité d'utilisation et de navigation à tout instant grâce à son processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy. C'est tout simplement le plus puissant du marché. Il est associé à une puce graphique Adreno 830.

Côté photo, le Samsung S25 est équipé d'un capteur grand-angle de 50 Mpx, d'un ultra gran-angle de 12 Mpx, d'un téléobjectif de 10 Mpx et un capteur avant de 12 Mpx. Ce module photo vous permet de réaliser de beaux clichés détaillés de nuit comme de jour.

Quant à l'intelligence artificielle, ce smartphone dispose de l'assistant vocal Gemini pour vous assister au quotidien. Et de "Samsung AI" et ses nouvelles fonctionnalités comme "Now Brief" afin de vous aider à organiser votre journée.

Si vous voulez plus d'informations sur ce modèle, n'hésitez pas à consulter sa fiche technique.

iPhone 16 : le premier iPhone conçu pour l'IA

Apple se met à la page de l'intelligence artificielle, aussi l'iPhone 16 est le premier modèle du constructeur américain pensé et taillé pour l'IA. Le géant californien a comme à son habitude développé une technologie unique et accessible uniquement sur ses produits : Apple Intelligence.

Ce smartphone intègre tous les nouveaux outils pensés par Apple pour faciliter votre vie comme par exemple :

Outils d'écritures : pour relire vos textes, les réécrire, proposer différents types d'écriture ou résumer un article d'un simple geste

: pour relire vos textes, les réécrire, proposer différents types d'écriture ou résumer un article d'un simple geste Organisation de vos mails : mise en avant des mails prioritaires dans votre boîte (ex : un rdv prévu aujourd'hui)

: mise en avant des mails prioritaires dans votre boîte (ex : un rdv prévu aujourd'hui) Création d'image : grâce Image Playground, créez des illustrations en quelques secondes en décrivant ce que vous souhaiter

: grâce Image Playground, créez des illustrations en quelques secondes en décrivant ce que vous souhaiter Studio photo : l'outil correction vous permet de supprimer les éléments superflus de vos clichés

Cet iPhone embarque également la meilleure batterie jamais conçue pour un smartphone Apple : 4700 mAh. Cette dernière vous offre une autonomie record de 27h de lecture vidéo. Autant vous dire que l'iPhone 16 peut aisément tenir une journée sans recharge.

Pour faire simple, ce modèle regroupe les meilleures innovations d'Apple. Si vous êtes à la recherche d'un smartphone polyvalent avec d'excellentes capacités photo et de nombreuses fonctionnalités IA, l'iPhone 16 va vous ravir.

iPhone 13 mini : un smartphone compact à prix mini

L'iPhone 13 mini fait partie des derniers modèles accessibles sur le marché avec un format aussi petit. C'est un modèle passe-partout qui rentre sans difficultés dans toutes les poches de vos pantalons. Il est également utilisable à une main, ce qui est l'un de ses gros points forts.

Son écran OLED Super Retina de 5,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz vous permet de naviguer à travers vos applications, sur le web et de scroller sur TikTok ou Twitter avec fluidité. L'avantage d'un petit format, c'est aussi de garder une certaine intimité dans les transports en commun par exemple.

Ses deux capteurs photo grand-angle et ultra grand-angle de 12 Mpx permettent de prendre de beaux clichés si vous avez l'habitude de prendre quelques photos pour alimenter vos réseaux ou le groupe familial WhatsApp ou Messenger.

Son plus gros avantage est indéniablement son coût. En reconditionné, l'iPhone 13 mini est accessible à moins de 200€ chez Certideal, l'occasion parfaite de vous faire plaisir ou d'offrir un iPhone à votre enfant sans vous ruiner.

Les meilleures offres pour ces trois modèles

Durant les soldes d'été, Certideal vous offre 20€ de remise sur tous ces modèles. Aussi, grâce au code : SOLDES20, l'iPhone 13 mini est accessible à seulement 189,99€ chez Certideal.

La meilleure offre pour le Samsung Galaxy S25 est chez Rakuten. Le site de vente en ligne propose actuellement 6% de réduction et la livraison est gratuite. Le Galaxy S25 avec 512 Go de stockage est disponible à 539€.

Pour l'iPhone 16, le tarif le plus intéressant est également chez Rakuten avec une remise de 2% et une livraison gratuite. Vous pouvez en profiter à moins de 700€ dès maintenant.