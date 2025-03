Nous avons pu tester le nouveau smartphone indestructible et ultra puissant de Honor

Le MWC, ou Mobile World Congress, est un congrès événement qui rassemble les experts et marques du monde entier, nous avons même pu voir le roi Felipe VI devant les allées de Samsung, Honor et Vodafone (entre autres) !

C’est durant ce salon que nous avons pu discuter du Honor Magic 7 Pro directement avec Honor, mais aussi tester ses fonctionnalités et sa résistance exceptionnelle à l’eau, aux chocs et aux rayures.

Quelles sont les caractéristiques que propose le Honor Magic 7 Pro ?

Écran : AMOLED 6,8 pouces, 1280 x 2800 pixels, 120 Hz

AMOLED 6,8 pouces, 1280 x 2800 pixels, 120 Hz Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Qualcomm Snapdragon 8 Elite RAM : 12 Go de mémoire vive extensibles

12 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 512 Go d’espace de stockage non extensibles

512 Go d’espace de stockage non extensibles Photo : Triple capteur photo de 50+50+200 mégapixels

Triple capteur photo de 50+50+200 mégapixels Selfie : 50 mégapixels capteur ToF 3D

50 mégapixels capteur ToF 3D Batterie : 5270 mAh avec charge 100W et sans fil à 80W

5270 mAh avec charge 100W et sans fil à 80W Système : Android 15 avec une surcouche logicielle MagicOS 9

Le Honor Magic 7 Pro est l’un des hauts de gamme les plus importants de l’année, car il fait suite au Magic 6 Pro, qui avait reçu le plus de médailles d’or sur Dxomark, faisant de lui le meilleur smartphone au monde techniquement.

De son côté, le Honor Magic 7 Pro ne révolutionne pas ce que faisait son aîné, mais le niveau étant élevé, on ne peut pas l’en blâmer.

Il s’agit d’un smartphone très polyvalent et puissant, et s’il faut lui trouver des points forts, ce serait sans doute son écran absolument magnifique et sa caméra, qui peut faire un zoom x100 presque délirant (évidemment boosté à l’IA).

Contrairement au Honor Magic 6 Pro, le résultat est paradoxalement un peu plus naturel en termes de rendu, mais à moins de « peps », ce qui peut plaire ou déplaire, c’est une question de goût.

Mais pendant le salon, ce qui nous a le plus frappés, c’est l’incroyable résistance de l’appareil. Voyez plutôt ce que nous avons pu filmer pendant l'événement.

Honor a choisi de maltraiter ses smartphones devant nous, impressionnant de résistance ! #MWC pic.twitter.com/FgDqaiMJpr — LesMobiles.com (@LesMobiles) March 3, 2025

Comme vous pouvez le voir sur la vidéo de gauche, un écran Nano Crystal Shield que l'on trouve sur le Honor Magic 7 Pro et le Honor Magic V3 pliant, est mis à rude épreuve à l'aide d'un papier de verre. Contrairement à l'écran de l'iPhone qui se fait rayer, le papier de verre glisse sur l'écran des Honor.

Sur la seconde vidéo, nous voyons un Honor Magic 7 Pro arrosé par de puissant jet d'eau, démontrant sa résistance !

Retrouvez notre test du Honor Magic 7 Pro !

Où se procurer le Honor Magic 7 Pro ?

Le Honor Magic 7 Pro est disponible à un prix plutôt excellent par rapport à un Galaxy S25 Ultra, que ce soit chez Rakuten, Amazon ou Darty par exemple. Il s’agit d’une très bonne alternative très haut d egamme qui plaira sans aucun doute aux fans de la marque, marque qui commence à vraiment peser dans le paysage du smartphone à l’international.