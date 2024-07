Nouveauté : Free ajoute 6 nouvelles destinations à son forfait 5G

Free Mobile : six nouvelles destinations

Pour la troisième fois cette année, Free continue d'enrichir son Forfait Free 5G, qui se démarque par ses offres généreuses et ses tarifs inchangés. Ce 23 juillet, six nouvelles destinations s'ajoutent à la liste des pays où vous pouvez profiter de votre forfait sans surcoût.

Ces nouveaux pays inclus dans les 35 Go/mois de données en roaming 4G ou 5G sont :

Indonésie

Égypte

Hong-Kong

Corée du Sud

Macao

Paraguay

Au total, Free offre désormais plus de 110 destinations internationales, consolidant ainsi sa position en tant qu'opérateur avec l'offre la plus étendue pour le roaming à l'étranger.

Un forfait 5G complet

Ce forfait Free maintient son tarif inchangé depuis 12 ans tout en offrant une généreuse enveloppe de 300 Go de données à utiliser sur le réseau 5G de Free en France métropolitaine.

En plus de cette généreuse offre de données, vous bénéficiez d'appels illimités vers les fixes de 100 destinations à travers le monde, ainsi que vers les mobiles en France métropolitaine, aux États-Unis, au Canada, en Chine, et dans les départements d'Outre-mer. Lorsque vous voyagez à l'étranger, restez connecté grâce à 35 Go de données disponibles dans plus de 110 destinations différentes.

Free ne cesse d'améliorer ses services : en mars, l'opérateur avait déjà élargi les destinations incluses et, en mai, la capacité de données en France métropolitaine a été augmentée de 250 Go à 300 Go.

Ce forfait mobile offre 300 Go de données en France avec un débit réduit au-delà, assurant une connexion continue.

Avec des prix stables et une couverture étendue, Free prouve une fois de plus qu'il reste à l'écoute de ses clients en offrant un rapport qualité-prix inégalé.

Des offres avantageuses pour les abonnés Freebox

Le Forfait Free 5G reste au tarif compétitif de 9,99€/mois pour les abonnés Freebox Pop, et à 15,99€/mois pour ceux qui ont souscrit à d'autres offres Freebox après la Freebox Ultra. Les autres abonnés peuvent en bénéficier à 19,99€/mois. Cette évolution est automatique et sans frais supplémentaires pour tous les abonnés actuels et nouveaux du Forfait Free 5G.