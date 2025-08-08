Nubia Air : la marque chinoise n'hésite plus à copier l'iPhone 17 Air d'Apple

Selon toutes vraisemblances, Apple devrait prochainement présenter un nouveau venu dans la série des iPhone 17 avec le modèle Air. Or, Evan Blass, réputé pour ses informations bien en amont des présentations officielles vient de publier un message sur le réseau social X montrant un nouveau smartphone de la marque Nubia (ZTE0). Baptisé Nubia Air, celui-ci adopte non seulement le nom mais également l'esthétique prévue pour l'iPhone 17 Air d'Apple. D'après les schémas techniques dévoilés, qui proviendraient du manuel du fabricant ou des données techniques officielles, la marque chinoise reproduit fidèlement le module photo en forme de pilule caractéristique.

On peut voir sur les images publiées que ce module positionne l'objectif principal sur le côté gauche et le flash LED sur le côté droit, exactement comme sur les rendus de l'iPhone 17 Air. La zone rectangulaire située sous le module photographique correspond vraisemblablement à l'emplacement de la puce NFC, selon l'analyse des schémas techniques. Le smartphone aurait des dimensions de 164,17 x 76,57 mm pour une épaisseur de 6,7 mm.

Différences notables par rapport au modèle Apple

Malgré cette reproduction esthétique, le Nubia Air est différent sur plusieurs aspects techniques. La face avant diffère notamment par l'adoption d'une encoche perforée unique au lieu du système de reconnaissance faciale 3D sécurisée anticipé sur l'iPhone 17 Air, une technologie propre à la marque à la pomme.

Pour s’identifier, il faut donc utiliser le capteur d'empreintes digitales qui est installé sous l'écran OLED, comme pour tous les smartphones sous Android. D'après les schémas, les boutons de volume et de verrouillage sont positionnés sur le côté droit, tandis que la partie inférieure accueille les haut-parleurs, microphones et port USB-C ; classique.

L'écran du Nubia Air mesurerait 6,78 pouces avec une résolution Full HD+ selon certaines sources, bien que ces spécifications restent à confirmer officiellement. L'appareil serait animé par un processeur octo-core avec 8 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 256 Go. Il fonctionnerait avec une batterie de 5000 mAh. Il disposerait d'une configuration photo s'appuyant sur un capteur principal de 50 mégapixels avec un capteur de 2 mégapixels et un troisième module beaucoup plus modeste de 0,8 mégapixels tandis qu'à l'avant, il y aurait un capteur de 20 mégapixels pour se prendre en selfie.

Des smartphones ultra-fins, dans la tendance

Actuellement, plusieurs constructeurs explorent les designs ultra-fins dont Samsung qui a récemment lancé son Galaxy S25 Edge, tandis qu'Apple prépare son iPhone 17 Air avec une épaisseur record de 5,5 millimètres.

L'iPhone 17 Air d'Apple devrait être dévoilé en septembre et constituer le smartphone le plus fin jamais conçu par la marque californienne, soit 0,3 millimètre plus mince que le Galaxy S25 Edge de Samsung. Cette course à la finesse représente un nouveau terrain de compétition pour les fabricants de smartphones haut de gamme. Notez que Nubia possède déjà une expérience dans ce domaine avec le Red Magic 10 Air, lancé en avril 2025 comme smartphone gaming ultra-fin.

Aucune information officielle concernant les prix ou dates de lancement du Nubia Air n'a été communiquée à ce jour.