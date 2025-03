Numéro 1 des ventes Amazon : ce smartphone pas cher est en route pour un record mondial !

Une telle performance n’a rien de surprenant lorsque l’on regarde les chiffres : en 2023 et 2024, les Galaxy A14 et A15 figuraient parmi les smartphones les plus vendus au monde, aux côtés des modèles d’Apple, selon les classements établis par Counterpoint Research et Canalys.

Le Galaxy A16 pourrait bien suivre le même chemin et s'imposer comme un best-seller en 2025.

Alors qu'il se place en numéro 1 en sur Amazon, le Samsung Galaxy A16 est un sérieux prétendant au top 10 des ventes mondiales.

Un smartphone équilibré qui répond aux besoins du grand public

Si le Samsung Galaxy A16 rencontre un tel succès, c’est parce qu’il coche toutes les cases pour les utilisateurs à la recherche d’un smartphone fiable et accessible :

Écran AMOLED 6,7 pouces – Une dalle lumineuse avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour plus de fluidité.

Processeur MediaTek Dimensity 6300 – Une puce performante pour une utilisation fluide sur les réseaux sociaux, la navigation web et le streaming.

4 Go de RAM et 128 Go de stockage – Une capacité suffisante pour un usage classique, extensible via microSD.

Triple capteur photo 50 MP – Un module principal qui assure des clichés détaillés et équilibrés.

Batterie 5000 mAh avec charge rapide 25W – Une autonomie solide qui tient largement la journée.

Compatibilité 5G, Wi-Fi, Bluetooth et NFC – Une connectivité complète pour rester à jour.

Ce modèle ne cherche pas à rivaliser avec les flagships, mais offre une solution fiable et performante pour une large audience, notamment ceux qui veulent un téléphone simple, efficace et durable.

Un prix attractif qui renforce son succès

L’un des principaux arguments du Galaxy A16, c’est bien sûr son prix ultra-compétitif. Actuellement affiché à 130 € sur Amazon, il bénéficie également de deux ans de garantie, de la livraison gratuite et d’une option de paiement en plusieurs fois. Une offre qui, combinée à sa popularité croissante, pourrait bien asseoir sa place parmi les smartphones les plus vendus de l’année.

Si la tendance observée avec les Galaxy A14 et A15 se confirme, le Galaxy A16 a toutes les chances d’intégrer le top 10 des ventes mondiales en 2025 et d'arriver premier pour les smartphones de Samsung.