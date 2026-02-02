Auchan Télécom : c'est le dernier jour pour profiter de ce forfait à petit prix et cohérent avec les consommateurs en 2026

Pour les soldes, LesMobiles propose une vente privée en partenariat avec Auchan Télécom, pour un forfait 60 Go à 4,99 € par mois, avec une carte SIM à 1 €. L’offre s’appuie sur le réseau Bouygues Télécom et se termine ce soir, le 2 février 2026 !

Il s’agit d’une formule pensée pour les usages du quotidien : streaming, réseaux sociaux, musique, GPS et partage de connexion ponctuel. Et avec 60 Go, vous disposez d’une enveloppe data confortable, sans basculer vers des forfaits plus chers qui proposent souvent bien plus que nécessaire pour la plupart d’entre nous.

Le forfait Auchan Télécom 60 Go : ce qui est inclus (et pourquoi c’est cohérent en 2026)

Auchan Télécom fait partie du groupe Bouygues Télécom Business-Distribution et s’appuie donc sur le réseau Bouygues Télécom. Dans cette vente privée, vous bénéficiez de 60 Go en 4G à 4,99 € par mois, avec appels, SMS et MMS illimités. L’offre inclut également 19 Go de roaming pour vos déplacements à l’étranger.

L’équilibre est bon : le prix est très bas, tout en conservant des communications illimitées et une enveloppe data suffisamment large pour éviter la frustration des petits forfaits « 10-20 Go », qui deviennent vite trop justes aujourd’hui.

✅ Points forts 4,99 € par mois pour 60 Go

par mois pour Appels/SMS/MMS illimités

Réseau Bouygues Télécom ☑️ À prendre en compte Dernier jour : vente privée valable jusqu’au 2 février 2026 inclus.

: vente privée valable jusqu’au inclus. Carte SIM à 1 € à l’ouverture de la ligne.

Pourquoi cette vente privée vaut le coup (surtout si vous voulez baisser votre facture)

Ce forfait permet donc d’obtenir un volume de data très cohérent pour un budget minimal. Il est particulièrement pertinent si vous souhaitez réduire votre facture sans tomber sur un forfait trop restrictif, ou si vous disposez déjà d’une petite enveloppe devenue trop juste.