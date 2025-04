Offre limitée : dernières heures pour profiter des baisses de prix sur les Galaxy S25 Series ⏳

Samsung revient en force avec sa nouvelle série Galaxy S25, qui reprend le flambeau de ses illustres prédécesseurs. Performances de haut vol, finitions premium et innovations taillées pour 2025 : la marque coréenne frappe une nouvelle fois très fort.

La grande nouveauté de cette génération ? L’intégration de la puce Snapdragon 8 Elite for Galaxy sur toute la gamme, y compris les modèles S25 et S25+. Une évolution très attendue après une exclusivité réservée au modèle Ultra en France l’an dernier.

À cela s’ajoute un superbe écran Dynamic AMOLED 2X rafraîchi à 120 Hz, une meilleure autonomie, et une intelligence artificielle toujours plus présente dans les usages du quotidien, notamment pour la photo et la vidéo.

Le Galaxy S25 Ultra, bijou technologique

Véritable vaisseau amiral de cette nouvelle cuvée, le Galaxy S25 Ultra affiche des caractéristiques impressionnantes :

Écran de 6,8 pouces aux bords ultra fins

Quadruple module photo, dont un téléobjectif périscopique très puissant

Compatibilité avec le S-Pen pour prendre des notes ou retoucher des photos

pour prendre des notes ou retoucher des photos Recharge ultra rapide et batterie endurante

En photo, en jeu, ou dans les tâches les plus exigeantes, ce modèle pousse l’excellence encore plus loin. L'IA embarquée sublime les clichés, optimise les performances et fluidifie l'expérience utilisateur.

Offre exclusive Samsung : dernier jour pour en profiter !

Jusqu’au mardi 22 avril à 23h59, Samsung applique des remises immédiates sur les Galaxy S25, selon le montant de votre panier. C’est le moment ou jamais de franchir le pas :

50 € de réduction dès 499 € d’achat avec le code SUPER50

dès 499 € d’achat avec le code 100 € de réduction dès 999 € d’achat avec le code SUPER100

dès 999 € d’achat avec le code 150 € de réduction dès 1499 € d’achat avec le code SUPER150

dès 1499 € d’achat avec le code 200 € de réduction dès 1999 € d’achat avec le code SUPER200

Ces codes sont à usage unique, non cumulables avec d’autres promotions ou produits offerts. L’offre est valable sur le site officiel Samsung ainsi que sur l’application Samsung Shop.

Des avantages supplémentaires pour adoucir l’addition

Pour accompagner cette opération spéciale, Samsung maintient plusieurs offres déjà en place :

Paiement en 24 fois

150 € de bonus reprise pour votre ancien appareil

pour votre ancien appareil Remise supplémentaire via l’app Samsung Shop

En cumulant ces avantages, vous pouvez alléger la facture de l'un de ces modèle haut de gamme flambant neuf.

Il ne reste que quelques heures !

Que vous visiez un Galaxy S25, S25+ ou le très convoité S25 Ultra, il est encore temps de bénéficier de cette offre. Mais attention, elle prend fin demain soir à 23h59.