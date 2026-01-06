On a donné 5/5 à ce smartphone et il est en grosse réduction avant les soldes

C'est l'un des modèles à avoir obtenu la note maximale lors de nos tests cette année. Sacré Meilleur Smartphone 2025 par notre rédaction, le Samsung Galaxy S25 Ultra est la référence absolue pour ceux qui ne veulent faire aucun compromis.

Rémi Deschamps - publié le 06/01/2026 à 12h15
Alors que les soldes d'hiver ne débutent que dans 24 heures, une offre sur Cdiscount permet de profiter d'un excellent prix dès aujourd'hui !

L'offre choc : 799 € au lieu de 1 199 € Soit une économie immédiate de 400 € sur le fleuron de Samsung. Le vendeur (BJCA) est noté 5/5 et l'expédition est assurée par Cdiscount.
 

Pourquoi nous lui avons donné 5/5 ?

Le Galaxy S25 Ultra n'est pas seulement un smartphone, c'est un petit ordinateur, un concentré de puissance brute et d'intelligence artificielle. Lors de notre test complet, il nous a vraiment bluffés par sa polyvalence et son écran de 6,9 pouces, tout simplement le deuxième plus beau du marché en 2025 selon nous (après le Pixel 10 Pro XL)

CaractéristiqueDétails du modèle en promotion
Écran6,9 pouces Dynamic AMOLED 2X
Mémoire12 Go RAM / 256 Go Stockage
Batterie5000 mAh (Endurance record)

À savoir avant de craquer : La version HK

Ce prix de 799 € s'explique par le fait qu'il s'agit d'une Version HK (Hong Kong). Cette version est physiquement identique au modèle français (Dual SIM, compatible 5G France), mais elle présente quelques spécificités logicielles :

  • L'eSIM n'est pas supportée.
  • Samsung Pay n'est pas disponible (mais Google Pay fonctionne parfaitement pour vos paiements sans contact).

L'avis de la rédaction

Si vous n'utilisez pas l'eSIM et que vous passez par Google Portefeuille pour vos paiements, cette offre est une opportunité en or. Obtenir le meilleur smartphone de l'année, noté 5/5, à moins de 800 € avant même le début officiel des soldes est une performance rare.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
