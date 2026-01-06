On a donné 5/5 à ce smartphone et il est en grosse réduction avant les soldes

Alors que les soldes d'hiver ne débutent que dans 24 heures, une offre sur Cdiscount permet de profiter d'un excellent prix dès aujourd'hui !

L'offre choc : 799 € au lieu de 1 199 € Soit une économie immédiate de 400 € sur le fleuron de Samsung. Le vendeur (BJCA) est noté 5/5 et l'expédition est assurée par Cdiscount.

Pourquoi nous lui avons donné 5/5 ?

Le Galaxy S25 Ultra n'est pas seulement un smartphone, c'est un petit ordinateur, un concentré de puissance brute et d'intelligence artificielle. Lors de notre test complet, il nous a vraiment bluffés par sa polyvalence et son écran de 6,9 pouces, tout simplement le deuxième plus beau du marché en 2025 selon nous (après le Pixel 10 Pro XL)

Caractéristique Détails du modèle en promotion Écran 6,9 pouces Dynamic AMOLED 2X Mémoire 12 Go RAM / 256 Go Stockage Batterie 5000 mAh (Endurance record)

À savoir avant de craquer : La version HK

Ce prix de 799 € s'explique par le fait qu'il s'agit d'une Version HK (Hong Kong). Cette version est physiquement identique au modèle français (Dual SIM, compatible 5G France), mais elle présente quelques spécificités logicielles :

L'eSIM n'est pas supportée.

Samsung Pay n'est pas disponible (mais Google Pay fonctionne parfaitement pour vos paiements sans contact).

L'avis de la rédaction

Si vous n'utilisez pas l'eSIM et que vous passez par Google Portefeuille pour vos paiements, cette offre est une opportunité en or. Obtenir le meilleur smartphone de l'année, noté 5/5, à moins de 800 € avant même le début officiel des soldes est une performance rare.