Apple développerait un iPhone pliable format clapet pour défier Samsung

Contrairement à ce que l’on pouvait penser jusqu’ici, la firme de Cupertino ne se contenterait pas d'un unique modèle pliable. Après sept années d'observation du marché dominé par Samsung, Apple préparerait une stratégie en deux temps. D'après Mark Gurman, journaliste de Bloomberg, au sérieux reconnu, un iPhone au format clapet serait actuellement en phase d'exploration dans les laboratoires de recherche de la marque.

Ce projet représenterait une approche diamétralement opposée à l'iPhone Fold prévu pour l'automne 2026, qui adopte un format livre avec un écran interne de 7,8 pouces.

Ce choix stratégique pourrait répondre à une observation du marché : les modèles clapets comme le Galaxy Z Flip7 rencontrent un succès commercial supérieur aux formats livre. Apple miserait ainsi sur la portabilité et la compacité plutôt que sur la taille d'écran. Le fabricant ne souhaiterait cependant pas commercialiser deux pliables simultanément. En effet, toujours d’après la même source, la stratégie consisterait à lancer d'abord le grand format pour marquer les esprits techniquement, observer la réaction du public, puis déployer le format clapet pour toucher une clientèle plus large.

Un écran externe compact mais intelligent

Le principal défi technique concernerait l'écran extérieur du modèle au format livre. Les prototypes actuels afficheraient une diagonale d'environ 14 centimètres, soit 5,5 pouces. Cette dimension apparaît modeste comparée aux écrans externes des concurrents, notamment ceux de Samsung, Google, Honor ou Huawei qui privilégient des dalles toujours plus grandes pour limiter la nécessité d'ouvrir l'appareil. Un écran inférieur à 16,5 centimètres pourrait frustrer les utilisateurs habitués au confort des écrans actuels.

Néanmoins, Apple disposerait d'un avantage décisif : l'intégration logicielle d'iOS. Le système d'exploitation pourrait transformer cet écran externe réduit en un centre de notifications et de widgets optimisé. Les activités en direct, déjà présentes dans iOS, seraient adaptées pour ce format carré une fois l'appareil refermé. Sur le plan matériel, la charnière ferait l'objet d'un développement minutieux pour devenir la plus discrète possible. D'après les sources de l'industrie, l'appareil intégrerait également une nouvelle technologie d'écran avec une couche de cathode organique transparente destinée à produire des couleurs plus pures.

Une gamme élargie pour démocratiser le pliable

Apple positionnerait ce nouveau format entre l'iPhone Pro Max et l'iPad Mini, créant ainsi une famille de produits pliables plutôt qu'un appareil isolé. Le fabricant parierait sur le fait que ses clients recherchent davantage un téléphone plus compact une fois rangé qu'un écran plus grand. Cette approche segmentée rappelle la diversification actuelle des iPhone classiques, avec plusieurs tailles et formats proposés.

Apple pourrait ainsi lancer un nouvel iPhone pliable chaque année pendant trois ans, selon les estimations de Mark Gurman. Le modèle clapet serait positionné comme un appareil « luxe léger », orienté vers la mode et susceptible de séduire une clientèle féminine. Toutefois, l'arrivée d'un modèle à clapet reste loin d'être garantie et dépendra largement du succès commercial de l'iPhone Fold.

