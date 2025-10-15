On a testé les Audiomojis de Google… et vous n’allez pas y croire (nous non plus)

Eh bien, voilà. Cela fait plusieurs mois maintenant que Google nous a gratifiés d'un nouveau service intitulé sobrement « Audiomojis ». C’est très gentil à eux, mais après test, nous avons une petite question : « Pourquoi ?! »

Les Audiomojis, c’est quoi ?

Le principe est simple : au lieu d’envoyer de gentilles frimousses pour ponctuer nos émotions sur messagerie, il est désormais possible de les faire résonner directement sur le canal audio de notre interlocuteur.

— Bonjour Franck, comment vas-tu ?

— Oh, très bien, j’ai eu une promotion ! (C’est ici le moment opportun pour appuyer sur l’Audiomoji Applaudissements.) Dès lors, votre interlocuteur entendra une foule de taille moyenne vous acclamer.

Comme vous pouvez le comprendre, il s’agit d’une nouveauté qui paraît tout aussi amusante que gadget.

Et nous serons probablement nombreux à désactiver le service à la hâte, sitôt que le cartilage de notre oreille aura ripé sur l’Audiomoji Célébration (ou pire) lors d’un entretien téléphonique pour le poste de nos rêves.

Une idée un peu folle… mais pas si anodine

Mais, si l’on s’arrête un instant sur la démarche, il faut reconnaître à Google une certaine audace. Les appels téléphoniques n’ont pas beaucoup évolué depuis leur invention : deux voix, un échange, et un silence gêné par moments.

Les Audiomojis tentent de combler ce vide en ajoutant une couche d’émotion sonore et visuelle.

C’est une tentative pour rendre les appels « plus humains », plus expressifs, presque ludiques.

Sur le papier, on se dit que c’est inutile. Mais dans l’esprit de Google, cela fait sens : la communication numérique textuelle est depuis longtemps dominée par les emojis, les GIFs et les réactions instantanées, alors pourquoi pas remettre à l'honneur les appels vocaux.

Reproduit le son d’une foule applaudissant, pour féliciter ou célébrer. Émet un rire enregistré pour souligner une blague ou un moment drôle. Son de fête avec confettis, idéal pour les annonces joyeuses ! « Sad trombone » pour indiquer un échec ou un moment décevant... Un bruit humoristique et grotesque pour détendre ou taquiner... Petit effet sonore de batterie pour ponctuer une blague ou un punchline.

L’entreprise cherche probablement à transposer cette expressivité à la voix, un territoire qui, jusqu’à présent, était resté étonnamment sobre.

La genèse du projet : quand un simple test devient une fonctionnalité

L’idée des Audiomojis n’est pas née d’un coup de folie marketing, mais probablement d’une série d’expérimentations internes au sein de l’équipe chargée d’enrichir l’application Téléphone by Google.

Dès septembre 2023, des lignes de code évoquant des sound reactions ont été repérées dans les versions bêta de l’application. Il ne s’agissait alors que d’un prototype discret : une fonction testée que l'on peut imaginer testée par quelques ingénieurs cherchant à rendre les appels plus dynamiques, à la manière des réactions dans Google Meet.

Au fil des mois, la fonctionnalité a pris forme.

En février 2024, les premiers testeurs ont pu voir apparaître les Audiomojis dans la version bêta 124 de l’app. Puis, au printemps, Google a commencé à les déployer sur les téléphones Pixel 8 et Pixel Fold, avant une sortie officielle en mai 2024, accompagnant la présentation du Pixel 8a.

C’est donc un projet né d’un détail expérimental, devenu une véritable vitrine de la volonté de Google d’amener un peu de « réactivité sociale » dans l’appel vocal classique.

Cette genèse illustre parfaitement la méthode Google : observer les micro-usages, tester des idées presque anecdotiques, et transformer les plus amusantes d’entre elles en petits outils concrets du quotidien.

Une philosophie du « petit pas », souvent discrète, mais révélatrice de la manière dont la marque conçoit l’innovation : par itérations, plus que par révolutions.

Un gadget… ou une expérimentation sociale ?

Derrière cette apparente futilité se cache ainsi ce que l'on peut deviner comme étant une expérimentation UX (expérience utilisateur).

Google teste une nouvelle forme d’interaction sociale : celle des réactions sonores en temps réel.

C’est une manière d’observer comment les utilisateurs expriment leurs émotions lorsqu’ils n’ont pas d’interface visuelle à portée de main. Peut-être un premier pas vers des communications plus immersives, plus « vivantes», voire vers de futures interfaces audio-réactives.

Mais pour l’instant, soyons honnêtes : c’est aussi une excellente manière de déclencher un fou rire nerveux en pleine conversation sérieuse.

Or nous pouvons relevé un autre bémol, là où les émojis servent à pallier l'absence d'accès directe au visage et à la voix, porteurs des émotions, mais dans une communication audio, les émotions, passent par ce qu'on appelle la prosodie, pour résumer très rapidement : les intonations.

Les audiomojis ne remplacent pas, ils accompagnent uniquement.

Qui a droit à cette nouveauté ?

En tant que service estampillé Google, le géant américain a décidé d’en faire une exclusivité réservée à ses propres modèles de smartphones : les fameux Pixel.

La marque nous a déjà habitués à des téléphones à la pointe de la technologie, et bien que les Audiomojis ne soient pas nécessairement la démonstration la plus évidente de son génie d’innovation, rassurez-vous, car les Pixel restent d’excellents appareils que nous recommandons à tous.

Comment activer (ou désactiver) les Audiomojis ?

Rien de plus simple, voici les noms des différents menus depuis votre applications Téléphone by Google :

Téléphone,

Paramètres,

Audiomoji.

En un clic, vous pouvez l’activer, ou le faire disparaître à jamais, selon votre tolérance au bruitage de trombone triste en pleine discussion avec votre supérieur hiérarchique.

Une volonté de marque bien pensée

Ce qu’il faut comprendre, c’est que Google ne lance pas les Audiomojis par pur hasard. Cette fonctionnalité s’inscrit dans une stratégie plus large : rendre l’expérience Pixel plus vivante, plus différenciante.

Dans un marché du smartphone où tout semble déjà inventé, l’entreprise joue la carte du petit plus émotionnel, du « fun » assumé, pour donner à ses utilisateurs l’impression d’avoir un appareil plus humain, plus expressif.

Ce n’est pas une révolution, c’est une signature.

Et si les Audiomojis ne changeront sans doute pas votre vie, et ne seront pas aussi révolutionnaires que les Binettes (comme le diraient nos amis du Qébec), ils illustrent parfaitement la philosophie actuelle de Google : expérimenter, tester, surprendre, quitte à nous laisser parfois perplexes… ou comme vous l'aurez compris le long de cet article, amusés.