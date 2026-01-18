On connait le prix et la date de sortie du Google Pixel 10a

Le Google Pixel 10a s'apprête à faire son entrée sur le marché européen plus tôt que prévu. D'après des informations partagées par un informateur sur X, le smartphone serait commercialisé dès le 17 février 2026. Cette date marque une avancée assez significative dans le calendrier habituel de Google, qui lance traditionnellement ses modèles de la série « a » entre mars et avril.

Le Pixel 9a avait notamment été présenté le 19 mars 2025 avant une commercialisation en avril, tandis que le Pixel 8a était sorti en mai 2024. L’idée est de s'imposer sur le segment du milieu de gamme avant l'arrivée des principales annonces du printemps.

La firme de Mountain View semble multiplier les fuites ces derniers jours concernant son prochain appareil. Une image officielle présumée a ainsi fait surface.

Un positionnement tarifaire agressif

Le tarif du Pixel 10a est l'une des principales surprises des rumeurs les plus récentes. Ainsi, le modèle avec 128 Go de stockage serait proposé à 500 euros dans la zone euro, tandis que la version 256 Go serait disponible à 600 euros. S’ils sont confirmés, ces tarifs représentent une diminution de 50 euros par rapport au prix de lancement du Pixel 9a l'année précédente. Notez que cette baisse intervient dans un contexte où la plupart des fabricants augmentent leurs tarifs face à l'inflation et à la hausse des coûts de production des composants électroniques.

Intéressant, il semblerait que les accessoires officiels suivront également cette logique d'accessibilité financière. Les coques aux couleurs assorties pourraient être commercialisées au prix de 20 euros pièce. Avec des prix aussi agressifs, le géant de Mountain View entend lutter de plus bel face aux acteurs qui dominent le segment du milieu de gamme comme Samsung avec ses Galaxy A ou Xiaomi avec ses Redmi Note.

La version 128 Go serait disponible dans les quatre coloris : Obsidian, Berry, Lavender et Fog tandis que la configuration embarquant 256 Go serait uniquement proposée en noir (Obsidian).

Quelle fiche technique pour le Google Pixel 10a ?

Selon les rumeurs les plus sérieuses, il semblerait que la fiche technique du Pixel 10a s’appuie sur des caractéristiques comprenant un écran AMOLED de 6,3 pouces en définition FHD+ avec une fréquence de rafraîchissement variable de 60 à 120 Hz avec un module photo qui resterait strictement identique à celui du Pixel 9a, composé d'un capteur principal de 48 mégapixels avec ouverture f/1,7, d'un ultra grand-angle de 13 mégapixels avec ouverture f/2,2 et d'une caméra frontale de 13 mégapixels.

La véritable interrogation concerne le processeur embarqué dans l'appareil. Plusieurs sources mentionnent que le Pixel 10a utiliserait le Tensor G4 et non le Tensor G5 équipant les modèles Pixel 10 plus haut de gamme.

Toutefois, d'après certaines informations, il s'agirait d'une version optimisée du Tensor G4 avec une fréquence d'horloge supérieure et des réglages améliorant l'efficacité énergétique pour supporter les dernières fonctionnalités d'intelligence artificielle embarquée. Ce processeur serait accompagné de 8 Go de RAM et de stockage UFS 3.1. La batterie conserverait une capacité de 5100 mAh avec une recharge de 23 watts et le support de la charge sans fil.

Enfin, notez que concernant le design, le Pixel 10a adopterait une silhouette quasi identique à celle de son prédécesseur. Enfin, Google maintiendrait son engagement de sept années de mises à jour logicielles et de sécurité, un record dans cette catégorie de prix.

