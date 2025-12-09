On l’adore en décembre et on a bien raison : le Galaxy S25 est le meilleur smartphone du moment

En cette fin d’année, le Samsung Galaxy S25 est proposé sous les 470€, au lieu de ses 749€ VTC. Pour nous c'est un grand oui, surtout qu'il est le smartphone le plus vendu en France (oui devant les iPhone 17) et ce n'est pas pour rien.

La réduction proposée sur Rakuten concerne un Galaxy S25 neuf vendu par un marchand bien noté avec 4,7 étoiles sur plus de 1000 ventes, or, statistiquement, c'est un chiffre fort avec un intervalle de confiance élevé selon la célèbre formule de Schwartz : n = (z)² p (1 – p) / d².

Mais arrêtons de faire les « nerds » et concentrons nous plutôt sur l'offre.

Avec un tarif qui baisse d'environ 280 €, c'est ce qu'on peut appeler un bon plan. Tout simplement.

Pourquoi le Galaxy S25 domine le marché ?

Le Galaxy S25 est l’un des modèles de Samsung les plus intéressants, car il ouvre la dernière fournée de smartphones haut de gamme de la marque, ce qui lui permet de proposer un prix plus bas, mais des caractéristiques plus hautes : écran magnifique, autonomie très solide, appareil photo polyvalent et performances impressionnantes avec sa puce Qualcomm.

Notre analyse du modèle dans son test complet est assez concluante, 5 étoiles sur 5, car le modèle offre un équilibre difficile à égaler, même par des smartphones plus chers. Il convient aux utilisateurs qui veulent un appareil fiable (et rappelons que dans cette catégorie, ce sont les smartphones chinois qui l'emportent), fluide et surtout durable pour rentabiliser leur investissement.

Selon les données récentes de Counterpoint Research, c’est également le smartphone le plus vendu en France en 2025, et on le doit probablement à la popularité de la marque et à l'écosystème très performant de Samsung.

Une offre à considérer pour un achat de fin d’année

Cette promotion Rakuten est donc à considérer d'après nous. Toutefois, il faut savoir qu'il s'agit d'un modèle d'import USA. Cela est sans conséquence sur l'expérience côté réseau, mais n'hésitez pas à vous renseigner sur les différences.

Notre avis est que la combinaison entre « prix mesuré + vendeur bien noté + excellent modèle » en fait un bon choix pour celles et ceux qui veulent un beau cadeau de Noël.