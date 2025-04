OnePlus 13T : premières informations sur un smartphone compact aux caractéristiques impressionnantes

Louis Lee, président de OnePlus Chine, a récemment alimenté les spéculations en sollicitant sur Weibo l'avis des utilisateurs concernant un smartphone haut de gamme à petit écran, suggérant que l'entreprise développe activement un tel modèle. Selon les dernières informations, le OnePlus 13T devrait être commercialisé dès le mois de mai 2025, bien que certaines sources évoquent une sortie plus précoce, fin avril.

Le lancement devrait d'abord avoir lieu en Chine avant de s'étendre aux marchés internationaux.

Des caractéristiques techniques impressionnantes

Le OnePlus 13T proposerait un format compact tout en conservant des spécifications dignes d'un flagship. D'après les fuites, il serait équipé d'un écran AMOLED de 6,3 pouces avec une résolution 1,5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Bien que plus petit que le OnePlus 13 et ses 6,82 pouces, ce format reste confortable pour une utilisation quotidienne.

Sous le capot, le smartphone embarquerait le processeur Snapdragon 8 Elite, le même que celui du OnePlus 13, garantissant ainsi des performances de premier ordre. Cette puce haut de gamme permettrait au OnePlus 13T de rivaliser avec d'autres flagships compacts comme le Galaxy S25 ou le Pixel 9.

L'une des caractéristiques les plus remarquables serait sa batterie de 6 200 mAh plus grande que celle du OnePlus 13 (6 000 mAh) malgré un format plus compact. Cette prouesse technique s'accompagnerait d'une charge rapide filaire de 80W et potentiellement d'une charge sans fil de 50W, une rareté dans cette catégorie de smartphones.

Un design qui fait débat

Si les spécifications techniques semblent se préciser, le design du OnePlus 13T reste sujet à diverses interprétations. Plusieurs rendus ont fuité, montrant un appareil avec un module photo carré à l'arrière comprenant deux capteurs alignés verticalement. Ce design rappellerait celui du Oppo Reno13.

Selon certaines sources, le OnePlus 13T s'inspirerait du design de l'iPhone 16 et du futur iPhone 17, tandis que d'autres affirment qu'il pourrait être le premier à arborer le nouveau langage de design promis par OnePlus.

Liu Haoran, directeur du design chez OnePlus, a d'ailleurs confirmé : « Nous lancerons un nouveau langage de design OnePlus ».

D'après les images qui ont fuité, le smartphone aurait un dos plat et des bords légèrement incurvés, contrairement au OnePlus 13. Il disposerait d'un cadre métallique et d'un dos en verre, avec des boutons de volume et d'alimentation placés sur le bord droit.

La partie photo serait confiée un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement associé à un téléobjectif permettant de réaliser un zoom 2x avec une base de 50 mégapixels.

En attendant une annonce officielle de OnePlus, ces informations restent à prendre avec les pincettes de rigueur.