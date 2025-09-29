OnePlus 15 : le flagship qui veut séduire les gamers dès la fin 2025

Si la fiche technique s’oriente vers une montée en puissance avec le OnePlus 15, notamment côté processeur, sa présentation a mis en avant une ambition marquée : offrir une expérience complète et fluide pour tous les types d’usages, avec un accent particulier sur le gaming mobile. Selon OnePlus, ce smartphone, premier du constructeur à embarquer la nouvelle puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 officialisée il y a quelques jours par Qualcomm, propose aussi un design inédit et une multitude d’avancées matérielles par rapport à ses prédécesseurs.

Sur le marché, cette nouvelle génération vient concurrencer frontalement des modèles comme le Samsung Galaxy S25 Ultra ou les iPhone 17 Pro, chacun misant sur la puissance et l’autonomie. À la suite de cette annonce, les premiers résultats de mesure de performance confirment l’orientation gaming, notamment grâce à un écran à fréquence de rafraîchissement de 165 Hz et une batterie renforcée.

Écran, design et ambitions gaming

Outre son processeur, les autres caractéristiques techniques doivent encore être officialisées par la marque. Ainsi, le OnePlus 15 disposerait d’un grand écran plat de 6,78 pouces reposant sur une dalle AMOLED d’une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz, un record pour un appareil de la série. Les bordures seraient ultra-fines de 1,15 mm permettant de maximiser la surface d'affichage et de faciliter la prise en main. Il aurait une définition de 1440 x 3200 pixels et un pic de luminosité jusqu'à 2 600 cd/m².

D’après le mobile montré lors de l’événement Snapdragon Summit 2025 de Qualcomm et les images qui circulent sur Internet, le smartphone adopte un design renouvelé : fini le module photo circulaire hérité de la collaboration avec Hasselblad. OnePlus introduit un bloc photo carré qui rappelle davantage l’esthétique du OnePlus 13T (un modèle réservé à la Chine).

Fiche technique, performances et photographie

D’après OnePlus, la fiche technique du OnePlus 15 s’articule donc autour de son processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5, soutenu par des configurations allant jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X et jusqu’à 1 To de stockage UFS 4.0, selon les variantes. Il embarquerait une batterie de 7000 mAh, compatible avec une charge filaire de 100W et une charge sans fil de 50W.

Côté photographie, le OnePlus 15 présenterait un module triple capteur : un capteur principal de 50 mégapixels, un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels avec zoom optique x3, ainsi qu’un ultra grand-angle de 50 mégapixels. La technologie DetailMax Engine est censée améliorer la gestion des contrastes et la netteté des clichés, d’après OnePlus. Par ailleurs, les selfies seraient assurés par un capteur de 32 mégapixels.

On attend une présentation officielle et complète du OnePlus 15 dès le mois d’octobre 2025 sur le marché chinois, puis une disponibilité mondiale est prévue entre novembre et décembre 2025.