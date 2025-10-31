OnePlus 15 officiel en Chine : puissance, autonomie et design repensé

Récemment, de nombreuses rumeurs se sont faites entendre concernant le mobile haut de gamme de OnePlus et ce dernier a aussi égrainé quelques détails techniques. Il est maintenant officiel, en Chine et pourrait prochainement arriver chez nous. Pour celui-ci, le fabricant promet un équilibre entre une fiche technique ambitieuse, une autonomie record, un design renouvelé ainsi qu’un positionnement tarifaire étudié.

Ainsi, d’après le fabricant, le OnePlus 15 sa commercialisation démarre en Chine dès le 28 octobre, tandis que le déploiement international, incluant la France et l’Europe, est attendu autour du 13 novembre. L’idée est de proposer « le plus simultanément possible » un produit abouti aux marchés asiatiques et occidentaux, tout en tenant compte de potentielles différences logicielles : ColorOS 16 pour la Chine et OxygenOS pour les versions globales.

​

Un écran plat 165 Hz et des innovations en visibilité

Parmi les éléments les plus remarquables du OnePlus 15, l’écran occupe une place centrale dans la communication de la marque. Il s’agit d’une dalle AMOLED LTPO de 6,78 pouces, avec une fréquence de rafraîchissement annoncée de 165 Hz, et une définition de 1,5K (1272 x 2772 pixels). Selon OnePlus, ce choix permet d’atteindre un compromis idéal entre fluidité pour le jeu et consommation énergétique. Bien que la résolution soit inférieure à certains concurrents comme le Samsung Galaxy S25 Ultra, la marque justifie ce choix technique en expliquant qu’un affichage QHD+ ne permettrait pas d’atteindre cette fréquence de rafraîchissement élevée.

​

L’écran bénéficie également de certifications DisplayMate A++, d’une technologie de gestion de la lumière bleue baptisée « True Hardware 1nit Dark Night » destinée à limiter la fatigue visuelle, et d’une luminosité maximale de 1 800 cd/m². Ce dispositif vise à offrir un confort de lecture optimal, incluant des conditions de faible luminosité et un contraste accentué grâce à une innovation sur la gestion du « flicker ».

Performances et batterie, le choix de l’endurance

Le OnePlus 15 embarque le processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5, l’une des puces Android les plus puissantes du marché fin 2025. Cette nouvelle génération est épaulée, selon les configurations, par 12 ou 16 Go de RAM LPDDR5X et par un stockage UFS 4.1 allant jusqu’à 1 To. La gestion thermique est assurée par un nouveau système baptisé « Glacier Cooling », combinant acier ultra-fin et aérogel inspiré de l’industrie aéronautique, qui permet d’après le constructeur de maintenir de hautes performances même lors d’utilisations intensives, à l’instar du jeu ou de la capture vidéo 8K.​

L’autonomie est aussi un point fort revendiqué par la marque, qui équipe ce modèle d’une batterie de 7300 mAh, soit une capacité nettement supérieure à la plupart des smartphones concurrents, dont le OnePlus 13 (6000 mAh) ou le Galaxy S25 Ultra (5000 mAh). À cela s’ajoutent une charge filaire de 120 W et sans fil de 50 W. Le OnePlus 15 serait ainsi l’un des modèles les plus rapides du marché concernant la recharge.​

Photo : fin du partenariat Hasselblad, triple capteur 50 mégapixels

Côté photo, la nouveauté majeure réside dans la rupture du partenariat avec Hasselblad, amorcé trois générations plus tôt. Désormais, le OnePlus 15 embarque un bloc photo carré, intégrant trois capteurs principaux Sony de 50 mégapixels chacun : un capteur principal avec stabilisation optique, un ultra grand-angle (116 degrés) et un téléobjectif périscopique (zoom optique 3,5x, équivalent 85 mm).​

La marque mise sur ses propres algorithmes baptisés « LUMO Condensed Light Imaging » (ou « DetailMax » à l’international) pour gérer le traitement d’image, promettant des clichés plus naturels, détaillés et équilibrés. La caméra frontale atteint quant à elle 32 mégapixels, avec enregistrement vidéo jusqu’en 4K 60 fps, tandis que la capture vidéo sur le module principal peut monter jusqu’à 8K et exploite le format HDR Dolby Vision pour les séquences 4K à 120 images/seconde.

​

Ergonomie, connectique et sécurité

Le design général du OnePlus 15 évolue pour mettre en avant une esthétique épurée inspirée des dunes naturelles (« Dune Aesthetic »), avec une répartition visuelle équilibrée et trois coloris à la sortie : Sand Dune (doré/blanc), Absolute Black (noir) et Misty Purple (violet). Le cadre métallique intègre des coins dorés, tandis que la face arrière varie les traitements de surface selon la couleur. À cela s’ajoutent haut-parleurs stéréo, port USB-C 3.2 Gen1, et certification complète jusqu’à IP69K pour une résistance totale à l’eau ainsi qu’à la poussière.​

Pour ce qui est de l’ergonomie, notez l’abandon du curseur d’alerte, remplacé par une touche latérale personnalisable baptisée « Plus Key » capable d’accomplir plusieurs actions, telles que lancer l’intelligence artificielle, changer le profil sonore ou réaliser une capture d’écran.

Disponibilité et prix du OnePlus 15

Les précommandes du OnePlus 15 sont ouvertes en Chine, avec une commercialisation immédiate. La version de base avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage est affichée à 3 999 yuans, soit environ 485 euros. Les déclinaisons supérieures (jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage) montent à 5 399 yuans, soit environ 650 euros. Comme de coutume, les prix en France seront plus élevés car ceux annoncés sont hors-taxes.