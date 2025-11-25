OnePlus 15R : un smartphone endurant avec batterie de 8000 mAh et processeur Snapdragon 8 Gen 5

Prévu pour le 17 décembre 2025, ce modèle est remarquable notamment grâce à l’intégration d’une batterie exceptionnelle de plus de 8000 mAh et un processeur Snapdragon 8 Gen 5, offrant un équilibre entre performances et autonomie. Selon le fabricant, le OnePlus 15R adopte un châssis métallique avec un cadre parfaitement plat et un module photo qui trouve naturellement sa place dans le coin supérieur à gauche.

Le smartphone sera disponible en deux déclinaisons : Charcoal Black pour celles et ceux qui privilégient la discrétion, et Mint Breeze qui propose une teinte claire et rafraîchissante apportant une touche d'originalité.

Le point fort du design : des certifications IP66, IP68, IP69 et IP69K. Alors que la plupart des smartphones se contentent d'une certification IP68 pour la résistance à l'eau et à la poussière, le OnePlus 15R va donc plus loin avec l'IP69 qui garantit une résistance aux jets d'eau haute pression et haute température.

Des performances propulsées par le Snapdragon 8 Gen 5

D'après les informations disponibles, le OnePlus 15R sera équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, une puce distincte de la version Elite présente dans le OnePlus 15. Cette puce, qui équipera également la version chinoise OnePlus Ace 6T, offre des performances impressionnantes dans les applications de mesures.

L'écran du smartphone devrait mesurer 6,83 pouces avec une dalle AMOLED offrant une résolution 1.5K et surtout une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz. Cette caractéristique place le OnePlus 15R au-dessus de nombreux modèles concurrents haut de gamme qui se limitent généralement à 120 Hz. Cette fréquence élevée garantit une fluidité exceptionnelle pour les jeux vidéo et la navigation.

Une autonomie record avec une batterie de 8000 mAh

La batterie constitue l'argument majeur du OnePlus 15R. En effet, le smartphone embarquera une batterie de plus de 8000 mAh, ce qui en ferait la plus grande jamais intégrée dans un smartphone OnePlus. Cette capacité dépasse même celle du OnePlus 15 qui propose déjà une batterie généreuse de 7300 mAh. La charge rapide sera assurée par un adaptateur de 100W selon certaines sources, bien que d'autres évoquent une technologie SuperVOOC à 120W.

Configuration photo axée sur la polyvalence

Le module photo du OnePlus 15R comprendrait un capteur principal de 50 mégapixels associé à un ultra grand-angle. Le capteur frontal pour les selfies serait de 32 mégapixels selon plusieurs sources, bien qu'une spécification alternative mentionne 16 mégapixels.

Cette configuration photo représente un compromis assumé par rapport aux modèles ultra-premium.

Disponibilité et prix

Le OnePlus 15R sera officiellement présenté le 17 décembre 2025 lors d'un événement dédié. Le smartphone sera commercialisé en Europe, aux États-Unis et en Inde. D'après la marque, les précommandes bénéficieront d'une réduction de 100 euros dès le 17 décembre, accompagnée d'un kit adaptateur 120W et d'une coque magnétique en grès. Un coupon de reprise est également proposé lors de l'échange d'un ancien appareil. Si vous êtes étudiants ou utilisateurs professionnels vérifiés, bonne nouvelle, vous pourrez bénéficier d'une remise supplémentaire de 10 %.

