OnePlus va-t-il vraiment disparaître ? entre rumeurs de démantèlement et démentis officiels

Après des temps difficiles pour OnePlus, realme et Oppo, la situation actuelle semble assez délicate au moins pour OnePlus. En effet, selon plusieurs enquêtes récentes, OnePlus traverserait une phase de repli des plus significatives, avec des fermetures de bureaux, des licenciements et une baisse du nombre de projets en développement. Ainsi, le site Android Headlines dépeint OnePlus comme une marque absorbée peu à peu par Oppo, avec à la clé un retrait de certains marchés et l’annulation de produits, parmi lesquels le successeur du OnePlus Open ou certains modèles de la série OnePlus 15.

Les marchés occidentaux apparaissent les plus touchés. En effet, aux États‑Unis, la fermeture du siège de Dallas et l’absence de communication officielle contribuent à l’idée d’un effacement progressif. En Europe, en notamment en France, les équipes locales restent bien silencieuse.

L’évolution de OnePlus à celle d’autres constructeurs chinois qui ont réduit la voilure en Europe, comme Oppo ou realme, parfois après avoir affiché des ambitions importantes. Sur un marché déjà dominé par Apple, Samsung et quelques acteurs comme Xiaomi, le retrait partiel de OnePlus renforcerait davantage la concentration autour de ces grands groupes, avec moins d’alternatives pour les utilisateurs attachés à Android personnalisable et aux interfaces proches de l’expérience « stock ».

Le démenti de OnePlus india et les zones d’ombre

En réponse directe à ces rumeurs, la filiale indienne de OnePlus a pris la parole publiquement par l’intermédiaire de son PDG, Robin Liu. Dans un message diffusé sur X, il rejette les informations de démantèlement, les qualifiant de « fausses » et « non vérifiées », et affirme que l’activité se déroule normalement sur ce marché. Selon la marque, il n’existe aucune annonce officielle de fermeture, et les clients sont invités à se fier uniquement aux canaux de communication institutionnels.

I wanted to address some misinformation that has been circulating about OnePlus India and its operations.

We’re operating as usual and will continue to do so.

Never Settle. pic.twitter.com/eAGA7iy3Xs — Robin Liu (@RobinLiuOnePlus) January 21, 2026

Cependant, cette prise de parole soulève autant de questions qu’elle n’en règle, car elle se concentre exclusivement sur l’Inde, aujourd’hui l’un des principaux bastions commerciaux de OnePlus. En Europe et en Amérique du Nord, les déclarations restent plus laconiques : contactée par certains médias, la marque assure que les activités se poursuivent, que le service après‑vente est maintenu et que les garanties ainsi que les mises à jour logicielles continuent d’être assurés pour les appareils déjà vendus.

D’après certains analystes, la stratégie actuelle de OnePlus se situerait davantage dans une logique de consolidation, avec une priorité donnée aux marchés jugés les plus porteurs comme l’Inde, plutôt que dans une expansion globale.

Une marque en mutation plutôt qu’un arrêt net

Au‑delà du débat sur les termes employés, plusieurs éléments laissent penser que OnePlus traverse une phase de mutation profonde plutôt qu’un arrêt complet. Ainsi, la marque continue à faire certifier certains modèles auprès des autorités américaines, comme un appareil associé au futur OnePlus 15, ce qui laisse envisager une commercialisation, même limitée, sur ce marché.

Par ailleurs, les liens techniques entre les smartphones OnePlus et Oppo se sont resserrés au fil des générations, qu’il s’agisse des interfaces logicielles ou des plateformes matérielles. Là où OnePlus se présentait auparavant comme une alternative plus « communautaire » ou plus épurée face à des concurrents souvent perçus comme chargés en logiciels préinstallés, les différences sont désormais moins marquées. Certains spécialistes y voient un signe d’intégration accrue au sein d’Oppo, avec une rationalisation des gammes comparable à ce que l’on observe chez d’autres groupes qui gèrent plusieurs marques sous le même toit.

Quoiqu’il en soit, si vous êtes utilisateur d’un smartphone OnePlus, rassurez-vous car les mises à jour logicielles et la prise en charge des garanties devraient être honorées pour les appareils déjà commercialisés, ce qui rapproche la situation de cas précédents où des marques se sont retirées de certains pays tout en assurant un suivi minimal.

En revanche, la question de la disponibilité de nouveaux modèles à moyen terme, en particulier en Europe, reste ouverte, et les consommateurs sensibles à l’écosystème OnePlus pourraient être amenés à comparer plus attentivement les offres d’autres constructeurs Android.

