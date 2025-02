Oppo Find N5 : le smartphone pliant le plus fin au monde arrive sur le marché international

Le Find N5 se distingue par ses dimensions particulièrement compactes : seulement 4,21 mm d'épaisseur une fois déplié et 8,93 mm replié. Ces mesures en font le smartphone pliant au format livre le plus fin jamais conçu. Pour mettre ces chiffres en perspective, le Honor Magic V3, précédent détenteur du record, affiche 4,35 mm déplié et 9,3 mm replié.

Cette prouesse technique repose sur une nouvelle charnière baptisée « Titanium Flexion », 26% plus compacte que celle du Find N3, son prédécesseur. Oppo a utilisé un panneau en titane imprimé en 3D et des matériaux composites en fibre de carbone pour maintenir le poids à 229 grammes. L'appareil bénéficie également d'une certification IPX6, IPX8 et IPX9, une première pour

Des écrans aux caractéristiques avancées

L'écran principal intérieur mesure 8,12 pouces avec une définition FHD+ et une fréquence de rafraîchissement adaptative de 1 à 120 Hz. Il atteint une luminosité maximale de 2 100 nits. L'écran externe de 6,62 pouces propose également une définition FHD+ et une fréquence adaptative, avec une luminosité pouvant monter jusqu'à 2 450 cd/m².

Le Find N5 intègre le processeur Snapdragon 8 Elite dans une version à 7 cœurs, associé à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. L'appareil est alimenté par une batterie de 5 600 mAh utilisant la technologie silicium-carbone, compatible avec la charge rapide 80W en filaire et 50W en sans fil.

Un système photo développé avec Hasselblad

Le module photo principal comprend trois capteurs : un objectif principal de 50 mégapixels avec capteur LYT-700, un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels offrant un zoom optique 3x, et un ultra grand-angle de 8 mégapixels avec autofocus.

La partie logicielle est assurée par ColorOS 15 basé sur Android 15. Oppo promet 4 ans de mises à jour majeures d'Android et 6 ans de correctifs de sécurité.

Prix et disponibilité

Le Find N5 sera commercialisé à partir du 28 février 2025 en trois coloris : noir cosmique, blanc brumeux et violet crépuscule - ce dernier étant exclusif au marché chinois. Son prix est fixé à 2 499 dollars singapouriens, soit environ 1 799 euros. Les précommandes débutent dès maintenant. Malheureusement, ce modèle ne sera pas commercialisé en France. Le seul moyen pour l’obtenir est donc de l’importer.