Oppo Find X8 Pro : la fiche technique connue ?

Selon des informations jugées suffisamment sérieuses, il semblerait que le prochain smartphone flagship Oppo Find X8 Pro arbore un écran AMOLED de 6,8 pouces, incurvé sur les quatre côtés. Cette dalle, fournie par le fabricant BOE, afficherait une résolution de 1,5K et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, garantissant une fluidité optimale et une qualité d'image supérieure.

Le constructeur aurait opté pour un design particulièrement fin, avec une épaisseur de seulement 7 mm pour un poids contenu de 190 grammes. Si on en croit les photos du Find X8 et celles du Find X8 Pro que l’on peut voir sur les réseaux sociaux, il semblerait que la marque ait opté pour des profils particulièrement plats à l’image des iPhone 16 ou de la gamme des Pixel 9 de Google, par exemple.

Notez l'ajout d'un curseur d'alerte, similaire à celui qu'on trouve sur les appareils OnePlus, permettant de basculer rapidement entre différents profils sonores. Côté esthétique encore, Oppo proposerait quatre coloris : noir, bleu, rose et blanc, offrant ainsi un choix varié pour satisfaire les préférences de chacun.

L'appareil bénéficierait d'une protection contre l'eau et la poussière conforme à la norme IP68, assurant une résistance accrue aux éléments.

Une configuration photo des plus avancées

La photographie étant un argument de vente majeur sur le segment haut de gamme, Oppo ne lésinerait pas sur les moyens et veut occuper la première place du podium pour le meilleur photophone au monde. Actuellement, ce rang est occupé par le Huawei Pura 70 Ultra. Le Find X8 Pro serait équipé d'un impressionnant quatuor de capteurs à l'arrière, tous d'une résolution de 50 mégapixels. On retrouverait ainsi un capteur principal, un ultra grand-angle, un téléobjectif offrant un zoom optique 3x, et un second téléobjectif périscopique permettant un zoom optique 6x.

Le capteur principal pourrait être le Sony LYT-600, réputé pour ses performances en basse lumière. Cette configuration polyvalente permettrait de couvrir une large plage focale, du grand-angle au zoom puissant, offrant ainsi une grande flexibilité aux utilisateurs. À l'avant, un capteur de 32 mégapixels serait dédié aux selfies et à la reconnaissance faciale.

Des performances de pointe

Sous le capot, le Find X8 Pro embarquerait le processeur MediaTek Dimensity 9400, une puce qui vient d’être annoncée, haut de gamme gravée en 3 nm promettant d'excellentes performances et une efficacité énergétique optimisée. Ce SoC serait épaulé par une généreuse quantité de RAM, bien que les détails précis ne soient pas encore connus.

Côté logiciel, le smartphone fonctionnerait sous Android 15, personnalisé par l'interface ColorOS 15 d'Oppo. Cette dernière apporterait son lot de fonctionnalités exclusives et d'optimisations.

La batterie du Find X8 Pro afficherait une capacité de 5700 mAh, un chiffre conséquent qui devrait assurer une autonomie très confortable. Oppo miserait également sur la rapidité de charge, avec une puissance de 80W en filaire et 50W en sans fil.

Si le Find X8 Pro s'annonce comme le modèle phare de la marque, Oppo préparerait également d'autres déclinaisons. Une version standard Find X8 serait prévue, avec quelques compromis sur certaines caractéristiques pour proposer un tarif plus accessible. Plus intriguant encore, une version Ultra serait également en préparation pour le premier trimestre 2025, promettant des spécifications encore plus poussées. Reste à savoir si tous ces modèles seront effectivement disponibles en France ou si seulement la version Pro (à l’image des précédentes séries) sera commercialisée.