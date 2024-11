Oppo Find X8 Pro : le nouveau fleuron qui veut repousser les limites photographiques

Oppo fait son retour sur le segment du haut de gamme en France et vient d’annoncer la sortie du nouveau smartphone Find X8 Pro. Celui-ci veut miser sur ses capacités photos, un design alléchant et de très hautes performances. Pour le volet photo, le Find X8 Pro est équipé d'un arsenal photographique impressionnant avec quatre capteurs de 50 mégapixels à l'arrière.

L'appareil principal utilise un capteur de type 1/1.4" avec une ouverture f/1.6, accompagné d'un ultra grand-angle de 120 degrés.

La particularité réside dans ses deux téléobjectifs périscopiques : le premier offre un zoom optique 3x tandis que le second atteint un zoom optique 6x avec une distance focale équivalente à 135mm.

On peut ainsi atteindre un agrandissement jusqu’à 120x. Cette configuration permet une polyvalence rare sur le marché, notamment pour la photographie rapprochée grâce à ses capacités macro.

Notez aussi l’association avec Hasselblad permettant d’accéder à des filtres exclusifs. Le smartphone est capable de filmer avec une définition Ultra HD au format Dolby Vision depuis tous ces capteurs.

Une fiche technique à la pointe et une autonomie record

L'écran LTPO AMOLED de 6,78 pouces établit un nouveau record avec une luminosité maximale de 4500 cd/m², selon la marque et dans certaines conditions. En utilisation typique, la luminosité est de 1600 cd/m². En outre, on peut compter sur plusieurs fonctions pour limiter la fatigue oculaire. La dalle affiche une définition de 1264 x 2780 pixels et profite d'une fréquence de rafraîchissement adaptative de 1 à 120 Hz. Comme le Oppo Reno 12 FS 5G dont vous pouvez lire notre test complet, l’écran peut être utilisé même s’il y a des gouttes de pluie dessus. Les bords sont extrêmement fins.

Sous le capot, le processeur MediaTek Dimensity 9400, gravé en 3 nanomètres, s'associe à 16 Go de RAM LPDDR5X et 512 Go de stockage UFS 4.0. Le téléphone est compatible Bluetooth 5.4 et Wi-Fi 7.

Outre des capacités photos qui devraient détonner, l'une des principales innovations se situe au niveau de la batterie, qui adopte une technologie silicium-carbone avec une capacité de 5910 mAh. Cette nouvelle composition promet une meilleure résistance au froid et une durée de vie accrue. La recharge se veut également performante avec une puissance de 80W en filaire et 50W en sans-fil.

Des fonctionnalités premium

Le Find X8 Pro introduit plusieurs éléments distinctifs, comme un bouton dédié à la capture photo permettant un déclenchement en 0,4 seconde. Il permet notamment de zoomer, par glissement. En outre, la certification IP69 garantit une résistance exceptionnelle à l'eau, même sous haute pression et à température élevée (jusqu'à 80°C). Le smartphone tourne sous Android 15 avec la surcouche ColorOS 15, offrant une expérience utilisateur fluide et personnalisable.

Notez que le smartphone est doté d’un bouton poussoir pour le mettre en mode sourdine, comme les mobiles OnePlus.

L’appareil fait 8,24 mm de profil pour un poids de 215 grammes.

Enfin, il propose plusieurs fonctions d’intelligence artificielle dont la possibilité d’accéder à l’application AI Studio pour générer des avatars des portraits. Comptez aussi sur des résumés générés, la conception de textes, la génération de résumé à partir d’enregistrements audio et l’analyse de documents. On peut aussi faire un cercle pour une recherche.

Le nouveau smartphone Oppo Find X8 Pro est décliné en blanc ou en noir. Il sera disponible en vente à partir du 3 décembre pour un prix de 1199 euros. Une offre de précommande est proposée avec un cashback de 150 euros et un pack d’accessoires d’une valeur de 149 euros incluant une coque de protection, un chargeur 80W et un chargeur sans fil 50W, jusqu’au 12 décembre.