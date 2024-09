Oppo Reno12 FS, un nouveau venu dans la série Reno

En juin dernier, Oppo marquait son retour sur le marché français (et sur d’autres marchés) avec le Reno12 Pro. Désormais, dans cette série, il faut aussi compter sur le Reno12 FS. Arborant un design sobre avec des profils extrêmement plats et un dos aux multiples reflets, le mobile est décliné en vert ou en orange aux larges dégradés. Le téléphone a des dimensions moyennes qui sont de 163,05 x 75,75 mm pour une épaisseur de 7,76 mm et un poids de 187 grammes. Il est animé par Android 14 avec la promesse de 2 ans de mises à jour pour le système et 3 ans pour les patchs de sécurité, ce qui n’est pas beaucoup, inférieur à la concurrence.

Techniquement, le smartphone Oppo Reno12 FS embarque un chipset MediaTek Dimensity 6300 avec un système de refroidissement multicouche pour optimiser la gestion thermique. On peut compter sur 12 Go de mémoire vive avec 12 Go supplémentaires en mode virtuel. Le mobile est doté de 512 Go de stockage interne avec jusqu’à 2 To en plus, via une carte mémoire. Il profite d’une batterie de 5000 mAh supportant la charge à 45W (chargeur non fourni). Il est certifié IP64 le rendant étanche à la poussière et aux éclaboussures.

Pour les photos, le Reno12 FS embarque trois capteurs photo au dos avec une configuration de 50+8+2 mégapixels, les deux premiers profitant d’une stabilisation électronique et non optique, plus performante. Pour les selfies, c’est un module de 32 mégapixels qui est installé à l’avant, au niveau d’un poinçon sur l’écran. Ce dernier fait 6,67 pouces en diagonale avec une dalle OLED et une définition de 1080x2400 pixels.

Le Reno12 FS est capable d’offrir une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz avec, selon la marque, une luminosité de 1200 cd/m² en extérieur pour 2100 cd/m² très localement. Compatible 5G, le téléphone est Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 et supporte les codecs audio SBC, AAC, AptX HD mais aussi LDAC et LHDC. Il peut compter sur toutes les fonctions d'intelligence artificielle déjà proposées au sein du Reno12 Pro notamment les possibilités de modification des photos, la génération d'images d'avatars depuis des portraits ainsi que les fonctions de résumé, d'enregistrement et de transcription de réunions et la rédaction de textes à partir de quelques mots. Notez aussi que le mobile est compatible avec la fonction BeaconLink qui permet, via le réseau sans fil Bluetooth, de communiquer là où les réseaux ne passent pas, comme le Reno12 Pro (et seulement avec d'autres mobiles de la marque embarquant cette technologie dont le Reno12 Pro et les autres téléphones Oppo à venir).

Le nouveau smartphone Oppo Reno12 FS 5G sera disponible courant novembre pour un prix de 350 euros.

Parallèlement, Oppo annonce également la sortie, courant novembre d'un autre modèle, le Reno12 F 4G qui embarquent exactement les mêmes caractéristiques sauf qu'il est compatible 4G et dispose de 8 Go de mémoire vive avec 256 Go d'espace de stockage et d'un chipset Qualcomm Snapdragon 685. Il sera proposé à 250 euros.