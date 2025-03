Oppo Find X8s et X8 Ultra : les nouveaux fleurons de la marque chinoise se dévoilent

Oppo compte enforcer sa position sur le segment premium, où la concurrence fait rage entre les géants comme Samsung, Apple et Xiaomi. Selon les analystes du secteur, la marque aurait enregistré une progression significative de ses parts de marché sur ce segment en 2024, notamment grâce à ses innovations en matière de photographie mobile et à des prix plus agressif que certains de ses concurrents directs.

Les premiers teasers diffusés par la marque laissent entrevoir un design raffiné pour ces nouveaux modèles, avec une attention particulière portée aux finitions et aux matériaux utilisés. Le module photo, élément distinctif des appareils Oppo, adopterait une configuration imposante qui suggère des ambitions photographiques élevées. Ainsi le design montre une partie photo circulaire à l’arrière.

Le Find X8s serait le modèle le plus abordable et serait proposé en version dorée. Nul doute que d’autres coloris seront également disponibles afin d’offrir une palette pour un public aussi large que possible. Le mobile devrait peser 180 grammes, selon les informations publiées par le responsable Oppo sur le réseau social Weibo. En outre, il aurait une épaisseur de 7,8 mm.

Des caractéristiques techniques à la hauteur des attentes

Selon les rumeurs, le Find X8s et le Find X8 Ultra devraient être propulsés par le processeur MediaTek Dimensity 9400, une puce gravée en 3 nm qui promet des performances de premier ordre et une efficacité énergétique optimisée. Cette collaboration entre Oppo et MediaTek n'est pas nouvelle.

Sur le plan photographique, les rumeurs évoquent un partenariat renouvelé avec Hasselblad pour l'optimisation des capteurs et du traitement d'image. Le modèle Ultra pourrait embarquer un système à quatre capteurs, incluant un téléobjectif périscopique offrant un zoom optique amélioré. Cette configuration placerait l'appareil en concurrence directe avec les références du marché comme le Samsung Galaxy S25 Ultra ou l'iPhone 16 Pro Max.

L'écran des Find X8s et X8 Ultra adopterait la technologie AMOLED avec une fréqu taux de rafraîchissement adaptatif pouvant atteindre 120 Hz. La luminosité maximale serait également revue à la hausse pour garantir une lisibilité optimale en extérieur. Selon les sources proches du dossier, Oppo aurait travaillé sur la réduction des bordures pour offrir une expérience visuelle plus immersive.

Une interface logicielle en constante amélioration

Les nouveaux fleurons d'Oppo devraient être livrés avec ColorOS 15, la dernière version de l'interface propriétaire du fabricant basée sur Android 15. Cette surcouche, qui a gagné en maturité au fil des années, intégrerait de nouvelles fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle pour simplifier l'usage quotidien et optimiser certaines tâches comme la retouche photo ou la gestion de l'autonomie.

D'après la marque, ColorOS 15 mettrait l'accent sur la fluidité des animations et la cohérence de l'expérience utilisateur. Les améliorations concerneraient également la sécurité et la protection des données personnelles, un sujet devenu central dans l'écosystème mobile.

La politique de mise à jour d'Oppo s'alignerait sur celle des autres acteurs majeurs du secteur, avec une promesse de support logiciel étendu sur plusieurs années pour ces modèles premium. Cette stratégie viserait à rassurer les consommateurs sur la pérennité de leur investissement.