Oppo Find X8s : le nouveau smartphone compact aux bordures ultra-fines ?

Ce nouveau smartphone de la marque chinoise se distinguerait par des bordures d'écran particulièrement fines. Il devrait être présenté en avril prochain. L'élément le plus marquant du futur Oppo Find X8s serait sans conteste son écran. D'après les informations partagées par la marque, ce modèle compact arborerait une dalle OLED de 6,31 pouces dotée d'une résolution 1.5K et d'une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Mais ce qui le distinguerait véritablement de la concurrence, ce sont ses bordures extrêmement fines, mesurant seulement 1,xx millimètre d'épaisseur.

Cette prouesse technique serait rendue possible grâce à une technologie d'encapsulation d'écran au niveau de la puce, développée en interne par Oppo. Sur l'image comparative partagée par le responsable produit, on peut apercevoir le Find X8s placé à côté d'un iPhone 16 Pro Max, ce qui permet d'apprécier la finesse des bordures du smartphone d'Oppo. Selon certaines sources, ces bordures pourraient même être inférieures à 1,38 mm, ce qui en ferait l'un des smartphones aux bordures les plus fines du marché.

Cette approche tranche avec celle d'autres fabricants comme Samsung, qui a opté pour des bordures légèrement plus épaisses sur ses Galaxy S25. L'iPhone 16 Pro Max, pourtant considéré comme une référence en matière de design, semblerait désormais dépassé face à cette nouvelle proposition d'Oppo.

Des spécifications techniques prometteuses pour un format compact

Au-delà de son écran, le Find X8s proposerait une fiche technique particulièrement solide pour un appareil de cette taille. Il serait animé par le processeur Dimensity 9400 Plus, une puce qui n'a pas encore été officiellement annoncée par MediaTek mais qui devrait offrir des performances supérieures à l'actuel Dimensity 9300.

Selon les informations disponibles, le Find X8s embarquerait une imposante batterie de 5 700 mAh, une capacité rarement vue sur un smartphone de cette taille. À titre de comparaison, l'iPhone 16 Pro se contente d'une batterie d'environ 3 500 mAh, tandis que le Samsung Galaxy S25 propose une batterie de 4 000 mAh. Cette batterie serait compatible avec une charge rapide filaire de 80W et une charge sans fil magnétique de 50W, des valeurs qui placeraient le Find X8s parmi les appareils les plus rapides à recharger du marché.

Un système photo complet dans un format compact

Comme les autres mobiles haut de gamme de la marque, la photographie constituerait également un point fort du Find X8s, avec une configuration à trois capteurs. Le module principal de 50 mégapixels bénéficierait d'une stabilisation optique (OIS), garantissant des clichés nets même en conditions de faible luminosité. Il serait accompagné d'un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels, ainsi que d'un téléobjectif périscopique Samsung JN5 de 50 mégapixels.

Cette configuration se démarquerait de celle proposée par Apple sur l'iPhone 16 Pro, qui intègre un téléobjectif de 12 mégapixels seulement. Elle se rapprocherait davantage de celle du Samsung Galaxy S25 Ultra, mais dans un format nettement plus compact et léger, puisque le Find X8s pèserait moins de 187 grammes pour une épaisseur inférieure à 8,15 mm.

Un design soigné et des fonctionnalités innovantes

Oppo aurait également travaillé sur l'aspect pratique de son appareil. Le Find X8s intégrerait un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran, une certification IP68/69 garantissant une résistance optimale à l'eau et à la poussière, ainsi qu'un nouveau bouton matériel baptisé « Magic Cube » qui remplacerait l'Alert Slider présent sur certains modèles précédents de la marque OnePlus. Ce bouton pourrait offrir des fonctionnalités personnalisables, à l'image de ce que propose Apple avec son bouton Action sur les iPhone, depuis la série 15.

Reste à connaître son prix et sa disponibilité, des informations qui devraient être dévoilées lors de sa présentation officielle en avril prochain.