Oppo Reno X : deux capteurs de 200 mégapixels

À retenir L'Oppo Reno X pourrait avoir un écran LTPO AMOLED de 6,35 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Il serait équipé de deux capteurs photo de 200 mégapixels et d'un ultra grand-angle de 50 mégapixels.

et d'un ultra grand-angle de 50 mégapixels. Aucune confirmation officielle de la part d'Oppo n'a été faite concernant ce smartphone.

Plusieurs indiscrétions évoquent un futur Oppo Reno X. Ce smartphone abandonnerait le format haut et étroit habituel au profit d'un écran plus large. Ce format est apparu avec les pliables Huawei Pura X, Samsung Galaxy Z Fold8 et iPhone Duo. Il touche désormais les modèles à écran fixe, comme le Huawei Pura X View.

Oppo n'a, pour l'instant, ni annoncé ni confirmé l'appareil. Toutes les données viennent de leakers. Une information publiée récemment décrivait même un simple prototype, et non un produit destiné à la vente.

Attention, ce Reno X pourrait rester réservé à la Chine.

Écran et puce attendus

D'après le leaker Digital Chat Station, l'écran serait une dalle LTPO AMOLED plate de 6,35 pouces, avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Les bordures mesureraient environ 1 mm et le design serait symétrique. Le ratio évoqué est de 16:9 ou 16:10, avec une définition 1,5K selon Gadgets360. Le Pura X View, lui, utilise un format de 16:9,5 pour une diagonale de 6,39 pouces.

Côté processeur, les fuites mentionnent une puce MediaTek de la série Dimensity 9000. Elle serait plus performante que la Kirin 9030S gravée en 5 nm du Pura X View. Le cadre serait métallique. Une rumeur plus ancienne parle d'une batterie de 7 000 mAh.

Une partie photo ambitieuse

Selon Gadgetsdata, le Reno X aurait trois capteurs au dos. Le principal et le périscope afficheraient chacun 200 mégapixels, tandis que l'ultra grand-angle aurait 50 mégapixels. Une telle configuration étonnerait dans la série Reno, surtout connue pour ses modèles milieu de gamme.

Concernant la concurrence, le Pura X View est doté d’un capteur principal de 200 mégapixels à un périscope de 50 mégapixels et d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels. L'iPhone Duo se contente de deux capteurs de 48 mégapixels. Sur le papier, le Reno X offrirait donc la définition la plus élevée des trois. La qualité d'image réelle sera à évaluer au cours des tests car on rappelle que ce n’est pas le nombre de pixels qui fait une belle photo mais que son traitement joue aussi un très grand rôle.